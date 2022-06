Selección Nacional provoca euforia en Cartago

Gran cantidad de cartagineses, de todas las edades, se reunieron en los alrededores de Plaza Mayor para esperar la llegada del bus de la Sele.

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes la euforia se sentía cuando por el oeste se asomaba el bus de color rojo y con letras en grande que decían “Hasta el último minuto”.

Los gritos de apoyo no se hicieron esperar, los colores de las camisetas rojas se notaban y las banderas que los aficionados ondulaban al pie de la bandera más grande de Costa Rica, bajo un intenso sol que imperaba.

Joselyn Hernández, del Área Comercial de la Federación Nacional de Fútbol, explicó que “hoy el gran cierre de la gira en el Área Metropolitana, visitaron San José, Alajuela, Heredia, Estadio Nacional y con la fortuna de concluir en Cartago donde hemos sido recibidos marsvillosamente. La afición está viviendo un gran momento con el apoyo a la Sele, están viviendo esta fiesta de la eliminatoria y enviando las mejores vibras y poder llevarles esta campaña de 90 Minutos Más “.

La bandera de 8 metros por 6 metros es la que ha visitado esta provincias y han podido firmar y poner mensajes de apoyo. En cada lugar se han apersonado unas 200 personas.

Cuando los seleccionados regresen al país luego de disputar el repechaje, la bandera les será mostrada.

Series, bombas, retahílas y muchas actividades más fueron parte de de estas dos horas que duró la actividad y que contó con la animación de Italo Marenco, Adriana Durán y Max Barberena y como parte de la motivación regalaban camisetas y stickers.

Patricia Alvarado, vecina de Oreamuno, llegó bien temprano con su gorrito, bandera y bufanda para dar su apoyo. “Estamos muy felices y ojalá que ganen. Espero que ganen 2 a 0 y les digo a ellos que Costa Rica está con ellos y Cartago también...”.

José Cartín sobresalía por sus letras en grande que decían Costa Rica. “Soy de Quircot y me enteré por las noticias y quise venir. Llegué desde las 9 am. Las letras siempre las pongo en setiembre al frente de mi casa y se me ocurrió traerlas hoy, tiene un broche de Italia 90 y un encendedor con banderitas. Les enviamos mucho positivismo y confianza, ganamos 2 a 0″.

Aficionados de Cartago, este viernes.

Katherine Obando llegó con su perrita Coco Chanel de 13 años que (ella con su camiseta de la Sele) llegó apoyar pero con el dolor de este año no poder ir a este repechaje ni al Mundial por una cirugía que le realizaron hace poco. “Tiene 3 hermanas más y todas tienen camisetas que yo les mandé hacer pero no las traje porque es difícil andar con todas. Les digo a ellos que tienen que ponerle porque tienen que ir a Qatar. Fui a los mundiales de Brasil y Rusia y a las eliminatorias completas y si no me hubieran operado estuviera en Catar. Adoro y amo a la Selección y saber que no puedo ir ahora me dan ganas de llorar y aveces me deprimo pero estoy segura que al próximo Mundial sí asistiré”.

Zoe llegó con sus abuelitos... José Efrain Solano, su esposa Rosa Solano y la pequeña nieta Zoe Hernández Solano de 2 añitos, no podían faltar a dar su apoyo.” Desde las 9 am estamos esperando al bus para venir apoyar, ella encantada que veníamos y apenas se puso la camiseta se transformó. La Sele queda 2 a 0 pero va a ser duro, ojalá le pongan bonito”.

Balón de fútbol gigante... Carlos Zúñiga vecino de San Nicolás confeccionó un balón de fútbol con cartón bien grande que no podía pasar desapercibido. “Lo hice con pura cartulina y le pegué varios mensajes como Con todo Costa Rica, la Sele es de todos y 90 minutos. La hice durante la tarde de ayer y quería venir apoyar de esta manera. Está duro pero ganan unos 2 a 1″.

Hasta la bici tenía los colores de la Sele... “Soy Oscar Masís Arce y hoy vine apoyar a la Sele hasta el último minuto, traje mi uniforme que estrené en Panamá cuando representé a Costa Rica en el Gran Fondo del 2018. El martes si Dios quiere vamos a ganar 2 a 1, les deseo mucha suerte y mucha concentración y que hagan el toque rápido a la bola hacia adelante y ponérsela a Campbel”.