Selección Nacional mezcla bagaje con vitalidad para primera prueba de fuego en eliminatoria

La Selección Nacional se concentró desde el domingo y este miércoles viajará a Panamá para el partido del jueves. (JOHN DURAN)

Cada jugador que integra la Selección Nacional representa una historia, pero desde este momento las edades quedan de lado, así como las situaciones muy particulares que arrastra cada uno.

Por ejemplo, no es normal que Celso Borges no tenga claro su futuro, pero afirma que desde que cruzó la puerta del Aeropuerto Juan Santamaría solo piensa en estos primeros partidos de Costa Rica rumbo al Mundial de Catar 2022.

Es el inicio de su cuarta eliminatoria mundialista y él tiene muy claro cómo no desconcentrarse ante esa situación que atraviesa.

“Ya cambié de país, ahora estoy acá, me siento muy contento de estar aquí y porque no he perdido en ningún momento el foco de este año y lo importante que es la Selección”, apuntó Borges.

Dijo que él se siente tan contento como la primera vez que fue llamado para integrar la Mayor en una ruta mundialista.

Hoy está en un grupo con gente de experiencia, jugadores intermedios y otros muy jóvenes, algo que en lo particular no le extraña.

Para él, lo principal es que todos están en la misma sintonía.

“Toda la gente que se pone la camiseta de la Selección viene a sumar y a disfrutar del momento, pero también sabiendo que hay un objetivo claro. Los veo con muchísimas ganas, con mucho ímpetu, al igual que el resto de la gente que ya tiene un poco más de bagaje”, citó.

Además, cree que no es solo un asunto de que los jugadores experimentados tengan que encaminar a esos jovencitos que están en la Tricolor.

“Ellos nos aportan muchísimo a nosotros, nos dan vitalidad, nos incrementan la competencia entre todos nosotros y el rol lo define el entrenador, pero evidentemente todo en lo que uno pueda ayudar eso siempre es bueno”, expresó.

Borges está contento al formar parte de la Selección, lo mismo que un Manfred Ugalde que por primera vez es convocado para una eliminatoria mundialista de la Mayor.

“Para mí es una bendición estar con la Selección, me llena mucho de ilusión, vengo trabajando bien, haciendo las cosas de la mejor manera y ahora con mucha ilusión”, comentó el joven delantero que ahora milita en el Twente.

“Es un sueño poder debutar en una liga tan importante, en un club grande de Holanda y estar en la Selección es lo que todos los jugadores deseamos, la meta que todos tenemos y para mí es muy especial este mes”.

Ugalde pasó del Lommel SK de Bélgica al Twente y ahora está bajo las órdenes de Luis Fernando Suárez.

“Las expectativas son las que todos tenemos, clasificar al Mundial, ese es el sueño que todos los ticos tenemos”, reseñó el delantero de 19 años.

Al consultársele sobre sus primeros días en el Twente, mencionó: “La gente allá vive mucho el fútbol, son muy fanáticos, soy otro tico. Se siente el pasado que tuvo Bryan Ruiz, fue muy importante lo que él hizo porque siempre que me ven me reconocen por Bryan Ruiz y ahí se da cuenta uno lo que es Bryan Ruiz, lo importante que es”.

Colecciona más partidos en la Sele, pero Ariel Lassiter tiene una coincidencia con Ugalde y es que es la primera vez que los dos están en la convocatoria de una eliminatoria mundialista Mayor.

“El sueño mío es llegar a un Mundial, esto es un paso que tengo que seguir adelante y seguir trabajando. Aquí todos se tienen que ganar un puesto, hay que seguir adelante y yo sé que no tengo ningún puesto aquí, tengo que venir a trabajar, a enseñarle al profe las habilidades que tengo, ir paso a paso y partido a partido”, citó Lassiter.

Bryan Oviedo es otro futbolista que se encuentra con la Selección y que no tiene muy claro lo que pasará con su destino después de los partidos eliminatorios contra Panamá, México y Jamaica.

“Ahorita para mí lo más importante es poder estar al 100% concentrado en la Selección y ya después de estos partidos veré qué pasará con mi futuro, ya sea seguir en Copenhague o buscar alguna otra opción, ahorita para mí lo más importante es estar concentrado en la Selección”, afirmó el lateral izquierdo.

Oviedo admitió que Saprissa es una opción, pero que no es fácil, porque depende de muchas cosas, principalmente de Copenhague.

“Ellos quieren venderme o de alguna otra posibilidad, está eso, no puedo hablar más porque de momento no hay nada concreto, hay que esperar. Ahorita no estoy pensando mucho en eso, es muy importante venir a la Selección, jugar y tener más oportunidades”.

Luis Fernando Suárez trabaja con 26 hombres, a falta de la llegada de Keylor Navas reprogramada para este martes y que Jonathan Moya se incorpore después del pulso contra Panamá.

El director administrativo de Selecciones Nacionales, Diego Brenes respondió a La Nación que para una eliminatoria, la lista de 23 jugadores se debe presentar ante FIFA 24 horas antes de cada partido.

Además, del grupo que está concentrado en el Proyecto Gol, serán 23 jugadores los que viajen a Panamá para el partido del jueves, pactado para las 7:05 p. m., en el Rommel Fernández.