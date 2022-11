Selección Nacional de Costa Rica saca provecho a sofisticada tecnología

En la actualidad la tecnología es parte de los avances que se utilizan en los entrenamientos de los equipos de fútbol profesional en todo el planeta.

La ‘Tricolor’ hace uso de drones para grabar los entrenamientos y analizar movimientos de los jugadores en el campo, los cuales pueden ser corregidos y adaptados a los rivales, o bien conocer un poco más el desempeño de cada uno en el terreno de juego.

El cuerpo técnico se encuentra preparando el debut mundialista del cuadro patrio ante España, el próximo 23 de noviembre, a las 10 a. m., aprovechando todos los elementos que pueda para que los seleccionados tengan todo a su favor.

Desde chips que controlan los kilómetros recorridos en las prácticas para conocer el estado de los jugadores, hasta su despliegue físico y la entrega en la cancha. Asimismo se usan las memorias USB o denominadas llaves mayas, con las cuales los futbolistas pueden ir analizando los adversarios que se encontrarán en la Copa del Mundo.

El volante Douglas López es uno de los jugadores que a diario aprovecha las ventajas de la tecnología en los entrenamientos para pelear un puesto en la Tricolor.

“Por ejemplo, el dron nos graba y los chips miden cuánto corremos en los entrenamientos, cuántos sprint realizamos y a qué velocidad. Desde mi punto de vista también nos sirve para medir cómo estamos entrenando y qué tanto al100% y no hacerlo a un 99 o un 90%, porque eso puede marcar la diferencia entre jugar y no jugar en el Mundial”, comentó López al medio yashinquesada.com.

Douglas también contó como, incluso antes de la actual concentración en Kuwait, ya le venían siguiendo la pista a sus contrincantes en la Copa del Mundo.

El profe nos dio una llave maya con videos de España, Japón y Alemania. En ella nos muestra cómo juegan, sus cualidades, a cuáles futbolistas debemos referenciar y qué movimientos hacen en la cancha. En lo personal aproveché la concentración con el Herediano, en las finales, para observarlos detenidamente y sacar conclusiones para tener claro cómo juegan”, añadió López.

Para el volante de recuperación de 24 años, su objetivo es tener la oportunidad de ver minutos y por qué no, aspirar a un contrato fuera del país.

“Todo jugador desea estar y jugar en el Mundial. No es fácil. Si hace un año y medio me hubiesen dicho que iba a estar en Qatar no lo habría creído, por lo que es una bonita oportunidad para trascender y pensar en tener minutos y una opción en el extranjero. Todo es proponérselo, entrenar fuerte y seguir mejorando para que el profe nos siga tomado en cuenta”, admitió López.