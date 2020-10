Dos veces vencidos en nuestro propio feudo. El Estadio Nacional, ese mágico rectángulo donde arde siempre el verde fuego del fútbol, ha sido profanado. Nos había dado fama de invencibles cuando jugábamos en casa. Cosas que se lleva el viento. Un total de 180 minutos sin poder anotarle un gol a Panamá, número 9 de la CONCACAF, y número 81 en el ranking mundial de la FIFA. ¿El covid? Eso no excusa nada. Panamá ha librado una lucha infinitamente más sangrienta y denodada contra el ominoso virus que Costa Rica. No busquen atribuciones causales externas. ¿Que no teníamos a nuestras grandes estrellas? Tampoco ellos. Y de toda suerte, una selección B de Costa Rica debería vencer holgadamente a una selección A de Panamá.