Selección le da una mano a Saprissa, Guanacasteca, San Carlos y Santos

Saprissa, Guanacasteca, San Carlos y Santos recibieron una muy buena noticia de parte de la Selección Nacional, ya que para para este fin de semana sí podrán contar con sus seleccionados convocados al microciclo. Es decir, todos estarán disponibles para participar en los choques de reposición del Torneo de Clausura 2022.

De inicio no estaba claro si las figuras citadas por el técnico Luis Fernando Suárez regresarían a los equipos que tienen acción entre sábado y domingo en duelos correspondientes de la fecha uno, pero el timonel y la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dieron la autorización de que participen en los compromisos y se reintegren el lunes a los trabajos.

Los morados tendrán de vuelta a su portero Aarón Cruz y al defensor Kendall Waston, mientras que Guanacasteca recupera a Brandon Aguilera, Joseph Bolaños y su goleador Anthony Contreras. Así mismo, los Toros contarán con Carlos Martínez y Juan Luis Pérez y los santistas a Douglas López.

Si bien el certamen está detenido para darle espacio a la Tricolor, quienes deben partidos se pondrán al día en este espacio de tres semanas. Los Toros reciben a los guapileños este sábado a las 7 p. m., así mismo, la ADG será local ante la S el domingo a las 3 p. m.

El volante de Guanacasteca Brandon Aguilera podrá enfrentar a Saprissa, luego de que la Selección les diera permiso a los convocados de reintegrarse a sus equipos. (Jose Cordero)

“Nosotros no decidimos si seguimos en la Selección o si volvemos a los equipos a jugar, pero lo que me toca es estar enfocado al 100% en lo que se venga. Si me toca estar en la Nacional voy a esforzarme mucho y si me dejan ir a Guanacaste voy a dar lo mejor”, señaló Aguilera el martes anterior.

El resto de futbolistas que no tienen participación quedarán libres el domingo y también volverán a los entrenamientos el lunes.

En la segunda semana de prácticas podrían también verse caras regulares en la Nacional, como Celso Borges, Ricardo Blanco y Aarón Suárez, quienes superaron lesiones y ya están disponibles por si el timonel los llama. El técnico Suárez dará la lista definitiva para los duelos ante Canadá (24 de marzo), El Salvador (27 de marzo) y Estados Unidos (30 de marzo) al cerrar la próxima semana.

Otro detalle que dio a conocer la Fedefútbol es que a este viernes el corte de entradas para los partidos eliminatorios es el siguiente: 26.100 para el duelo con los canadienses y 13.850 frente a los estadounidenses.