Selección desafía a los incrédulos con una meta imposible hasta ahora en eliminatoria

En otras ocasiones hemos escuchado una frase común en el fútbol: “el que no crea, que no llegue al estadio y luego no celebre”. Justo bajo esta línea van los integrantes de la Selección Nacional, de cara un cierre crucial de la octagonal de la Concacaf, rumbo al Mundial de Catar 2022. El desafío es claro a todos los incrédulos y es que los jugadores se plantearon lo que ha sido una meta imposible hasta ahora en la eliminatoria.

No se puede negar que el rendimiento de la Tricolor va en ascenso: invicta en los últimos cuatro partidos, 10 puntos de 12 posibles y con figuras que levantaron su nivel. Eso sí, hasta ahora no se han logrado ganar tres juegos al hilo en el camino a la Copa del Mundo, justo el objetivo que tienen entre ceja y ceja los jugadores, pese a que algunos piensen que es casi imposible.

Al frente estará el Canadá invicto y líder de la eliminatoria (24 de marzo), luego toca visitar a El Salvador (27 de marzo), quien prácticamente está sin chances, pero siempre muestra su mejor cara ante los ticos; mientras el duelo final será ante Estados Unidos (30 de marzo), un adversario plagado de figuras en el fútbol internacional y que es segundo. Sin embargo, nada de esto intimida en la Sele.

“Estamos motivados, solo nos quedan estos tres partidos que serán a muerte y lo positivo es que dependemos de nosotros mismos. Tenemos dos partidos fundamentales en casa y una salida a El Salvador, pero ganando los tres juegos prácticamente que podríamos decir que estaríamos en el Mundial de Catar... Estamos trabajando los tres partidos desde ya, porque no hay mucho tiempo después del primer choque. Jugamos ante Canadá y luego solo hay espacio para hacer recuperación, porque toca viajar y estar listo para el partido”, indicó Kendall Waston.

La Selección Nacional trabaja desde el lunes en el último microciclo de cara a los tres juegos con los que se cierra la octagonal rumbo a Catar 2022. (Jose Cordero)

Actualmente el combinado patrio ocupa el quinto lugar, con un punto menos que Panamá (17 contra 16). De lograr la hazaña de acumular las nueve unidades que restan, llegaría a 25 y presionaría a canaleros y hasta mexicanos y estadounidenses, quienes también se quedarían sin margen de error, en la lucha por los tres cupos directos o al menos el del repechaje.

Los canaleros cierran ante Honduras, luego contra el combinado de las barras y las estrellas y finalmente con los de la hoja de maple. Así mismo, el Tri tienen que verse las caras con Estados Unidos, la H y los salvadoreños. Ante este panorama, los seleccionados afirman que nadie tiene un camino sencillo y han estudiado con mucho cuidado lo que ofrecen sus rivales para cumplir con lo primero que les toca, que es sacar los triunfos.

“Son tres rivales con un estilo de juego parecido, que les gusta ser muy ofensivos y más que todo Canadá que siempre busca atacar mucho los espacios. El trabajo ha ido por el lado de limitar las fortalezas de los adversarios y potenciar las nuestras... El trabajo acumulado es bastante, son muchas semanas de microciclos y todo esto ayuda a conjuntar el grupo, concretar la idea del profesor en la cancha y este nuevo espacio que nos dan permite que sintamos el ambiente eliminatorio y estemos muy enfocados”, recalcó Daniel Chacón.

Los ticos no suman tres festejos al hilo desde la Copa Oro del 2021, cuando se superó a Guadalupe, Surinam y Jamaica en fase de grupos. Estos tres compromisos fueron con el timonel colombiano al frente, pero luego se falló ante Canadá y se quedó fuera de ese certamen.

La actualidad es muy distinta y sobre todo el momento anímico, según recalcan en la Selección. La ambición y el deseo por ir al Mundial se palma en todos los integrantes y se ve ahora como una meta más factible.

“La motivación está al tope y es máxima porque todos queremos ir al Mundial y estar en esa lista final. Esta semana ha sido intensa con el profesor, acá todos los compañeros quieren mostrarse y por eso puedo afirmar que lo que vivimos es muy positivo. Incluso, los entrenamientos son muy intensos y esto refleja el deseo y esas ganas de cumplir el objetivo de llegar a la Copa del Mundo”, señaló Youstin Salas.