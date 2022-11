Selección de Costa Rica tiene gran dilema contra Irak

La Selección Nacional de Costa Rica tiene un dilema para su juego contra Irak. Los jugadores del plantel patrio no esconden que con el debut mundialista a cinco días, el duelo amistoso y preparatorio los pone con la cabeza llena de pensamientos.

Gerson Torres, volante de la Nacional y el Herediano, confesó que por la mente sí pasa el pensamiento de que llegue una lesión y que esto provoque que no pueda jugar en el Mundial.

Pese a la guerra de emociones que se viven, Torres fue claro en que siempre lucharán por dar lo mejor en el partido que se realizará el jueves a las 8 a. m., además de que saben que tienen que hacer un buen papel porque es el último chance para aplicar las ideas que se esperan llevar a cabo en el torneo del orbe.

“Pues para serle sincero sí (si se piensa en una lesión), pero igual uno toma con seriedad el partido. Si pasa, pues pasa; Dios sabe por qué pasan las cosas. Si llega una lesión pues lo pasaremos y listo”, afirmó.

Torres añadió que ellos van al partido con los cuidados normales que hay que tener en un cotejo.

“Obviamente si usted ve que es una jugada que no llega y no hay que hacer nada, pues no se va a hacer nada. Pero si hay que meter el pie, hay que hacerlo, y listo”, agregó.

En cuanto a la idea táctica, el extremo florense profundizó que lo que se verá ante Irak será muy similar a lo que se mostrará en la fase competitiva.

“Estos partidos los venimos trabajando como si fueran los del Mundial. Hemos trabajado mucho la parte defensiva y ahora en la ofensiva. El equipo va bien...Tenemos una competencia sana y yo me siento bien. Estoy buscando mi mejor versión”, consideró.

El trabajo fuera del terreno de juego está siendo vital para los seleccionados, al punto que manejan una llave maya con videos de los partidos de Alemania, Japón y España.

“En la llave maya tenemos partidos de España, Alemania y Japón, partidos de lo que han hecho en la eliminatoria. Creo que son grandes selecciones uno quiere jugar contra todas”, finalizó.

Declaraciones a los medios presentes en Kuwait.