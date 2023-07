Selección de Costa Rica tendrá que demostrar ante eterno verdugo si su crecimiento es real

A brincos y a saltos, con emotividad, algo de fútbol y también muchos desaciertos defensivos. Este fue el combo con el que la Selección de Costa Rica hizo lo que se le exigía ante Martinica y clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro. Eso sí, para demostrar si en realidad hay crecimiento, toca medirse a México, el eterno coco de los ticos en esta competencia.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica construyó su milagro en un partido loco de diez goles en la Copa Oro

La Nacional enfrentará a los aztecas el próximo sábado, a las 7:30 p. m., en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos. Los números frente al Tri en muertes súbitas este certamen son demoledores: cinco duelos entre 1991 y 2021 y ningún triunfo de los costarricenses.

Los centrales de Costa Rica pesaron en ataque, en el duelo ante Martinica, en Copa Oro. Francisco Calvo participó en el segundo gol de la Nacional. (ELSA/Getty Images via AFP)

La Sele cayó en la edición del 2019 en cuartos de final en penales; en el 2015, de nuevo en cuartos, en tiempos extra; en el 2009, en semifinales, otra vez desde el manchón blanco. Mientras que en el 2007 a la Tricolor la despacharon en cuartos y en el 2003 previo a la final; ambas en tiempo regular.

Luego de un inicio tan complejo en la presente edición, tras caer con Panamá (2 a 1) y empatar con El Salvador (0 a 0), el triunfo frente al conjunto martiniqués (6 a 4) liberó un poco de presión sobre los jugadores y principalmente sobre el técnico Luis Fernando Suárez.

No obstante, no se puede ocultar que se presentaron serias grietas en todo el aparato defensivo y se tuvieron despistes que, ante un adversario más calificado, se pueden pagar más caros. Los jugadores no salieron del todo contentos y aceptaron que este tipo de pecados son imperdonables.

“Mejoramos en la parte ofensiva, tuvimos muchas llegadas y buen volumen, pero lastimosamente nos metieron cuatro goles y debemos de corregir estos despistes, porque se viene el partido contra México. Era importante sacar el resultado, en ataque las sensaciones son buenas y se vio mucho sacrificio”, analizó Joel Campbell en Radio Columbia.

El Tri no es aquel gigante de otros momentos, en realidad viene con los mismos problemas que la Selección. La goleada que sufrió contra Estados Unidos (3 a 0), en las semifinales de la Liga de Naciones, derivó en el despido del técnico Diego Cocca.

Así mismo, en la Copa perdió su último choque ante Qatar y el nuevo timonel interino, Jaime Lozano, no tiene ni 15 días al frente del grupo. La prensa local también cuestiona la jerarquía de sus jugadores. De igual forma, en la Sele no se fijan en esto y apuntan a cobrar algunas facturas con los aztecas.

“Espero que sí tengamos más margen para crecer. Va a ser la primer vez para varios jugadores el enfrentar un partido en un estadio como el de Dallas y a reventar, así que será bueno para ellos. Hay que ver el vaso medio lleno, pero no podemos ocultar lo otro que nos pasó (goles recibidos)”, comentó Celso Borges.