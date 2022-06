Selección de Costa Rica se despide con abrazos de gol en la cancha y una ovación desde las gradas

Joel Campbell y Francisco Calvo fueron los hombres que convirtieron los goles en el partido entre la Selección de Costa Rica y Martinica, en el Estadio Nacional. (Jose Cordero)

Existía la duda de si los integrantes de la Selección de Costa Rica se cuidarían contra Martinica, pensando en salir sanos y salvos para el repechaje del 14 de junio contra Nueva Zelanda.

La inquietud se despejó muy pronto, aunque Luis Fernando Suárez cree que su equipo sí estaba pensando más en Catar que en Martinica. Eso sí, por muchos lapsos del juego, eso lo disimularon.

Apenas empezó el pulso de la Sele contra Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf se vio un cuadro aguerrido, con mucho carácter. También es cierto que hubo problemas en defensa y faltó precisión en ataque.

Era la última oportunidad, en la que todos querían mostrarse, complicarle la toma de decisiones a Luis Fernando Suárez y hacer de su despedida una verdadera fiesta con la afición. Al final, quienes quedaron fuera de la misión repechaje son Allen Guevara, Juan Luis Pérez, Ricardo Blanco, Roan Wilson y Esteban Alvarado.

La Tricolor requería ganar, reencontrarse con la victoria para sentir esa buena vibra en la cuenta regresiva para el partido que no se puede perder.

El equipo venía de caer contra Panamá y eso hacía que la escuadra patria tuviera que reencontrarse con las buenas sensaciones, alejando nebulosas de cualquier tipo.

Costa Rica le ganó a Martinica por 2 a 0, con goles de Joel Campbell y Francisco Calvo. Hubo abrazos de gol en la gramilla híbrida del Estadio Nacional y una ovación desde las gradas.

Una comunión que se mantiene entre la ‘Sele’ y la afición, que volvió a creer y que es en parte lo que tiene al país con la esperanza viva de conseguir la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Una fiesta que seguirá este lunes, cuando se espera que los aficionados sean parte de esa caravana que acompañará a la Mayor para terminar de despedir al equipo, que se marcha a Doha para llegar con unos días de antelación, sin descuidar ningún detalle, antes de ese partido del todo o nada.

El vuelo de la ‘Sele’ despegará este lunes a las 12:50 p. m. rumbo a Miami. El equipo hará escala de poco más de horas en Estados Unidos y luego partirá rumbo a Catar, un vuelo que dura 12 horas.

“Hicimos un gran partido, el rival no era nada fácil, era complicado y lo bueno es que tuvimos muchas llegadas de gol, se tuvo un buen volumen ofensivo, sacamos el resultado y ahora viene el partido importante”, expresó Joel Campbell en declaraciones a Teletica.

Fue el Campbell pícaro y atrevido de siempre, el incansable, el que ataca sin cesar hasta que consigue su cometido.

Ese es el Joel que marcó la diferencia en la eliminatoria y el que puede ser determinante en el repechaje, al igual que los de siempre, los que cargan la estafeta de la experiencia y de la presión, como Keylor Navas que se unirá al equipo en Catar, o Bryan Ruiz y Celso Borges.

Joel Campbell viaja a Catar con la dulce sensación de estar amigado con el gol. (Jose Cordero)

“Es bueno siempre estar en ritmo, estar en competencia y terminar ganando que también es positivo, por dicha creo que ninguno salió lesionado, que también es importante y ahora meternos de lleno que queda el partido más importante”, insistió Campbell.

Al verlo jugar, no había ningún indicio para pensar que él estaba más con el repechaje en mente que con el duelo ante Martinica.

“Uno a la hora de que entra al terreno de juego no piensa en quitar la pierna o algo así, juega al 100 y lo que tiene que pasar pasa, ya sea en un entrenamiento o en un partido. Al final uno solo se encomienda a Dios para que no le pase nada y gracias a Dios no salimos lesionados y fue un bonito partido”.

Campbell insiste en que ahora solo queda un camino que es ganarle a Nueva Zelanda.

La Selección de Costa Rica estuvo acompañada por una cantidad importante de aficionados en su último partido antes del repechaje. (Jose Cordero)

“Uno no se cuida, uno juega al 100, a intentar ganar el partido, todas las pelotas. Uno cuando entra al terreno de juego no piensa en si me lesiono o no, así que gracias a Dios estamos bien, pudimos ganar y nos vamos con un buen sabor”, insistió en declaraciones a Repretel.

Ahora sí, al pensar en la repesca, Cambpell asegura que siempre se tiene que mejorar y que en la Selección saben muy bien lo que requieren para el 14 de junio.

“Tenemos que estar nada más atentos a la hora de que estamos atacando, los contragolpes. Por ahí Nueva Zelanda puede ser difícil, pero tenemos que enfocarnos más en nuestras virtudes, en lo que estamos haciendo bien para ponerlo en práctica y poderlo realizar el 14″.

La Selección de Costa Rica partirá este lunes a Catar. (Jose Cordero)

Al finalizar el partido contra Martinica, todos los integrantes del grupo saludaron a los aficionados que los acompañaron en el Estadio Nacional. Y se prendió la mecha de la ovación.

“Bonito, es bonito cuando la afición está con uno y nos está apoyando, les pudimos dar la victoria. Ahora esperamos en Dios que les podamos dar la victoria más importante que es el 14, la victoria que realmente todos queremos y creo que así unidos lo vamos a sacar”, citó Campbell.

Hubo abrazos de gol en la cancha y una ovación en las gracias. La ilusión es que ocurra exactamente lo mismo el 14 de junio en Doha, cuando Costa Rica juegue el repechaje contra Nueva Zelanda.

Ahí, la ‘Sele’ tendrá el respaldo de 2.000 aficionados que acompañarán al equipo de todos en busca del boleto al Mundial de Catar 2022.

Al repechaje