Selección de Costa Rica comenzó a adaptarse a su vida mundialista

Mientras usted y yo pensábamos a las 11 a. m. qué íbamos a almorzar, los integrantes de la Selección de Costa Rica entrenaban en Kuwait. Para ellos eran las 8 p. m., aunque probablemente el reloj biológico de cada uno de los jugadores les indicaba que se acercaba el mediodía.

Más que estirar piernas y liberar tensión por el largo viaje desde Costa Rica a Kuwait, los seleccionados necesitan que los dispositivos de tiempo naturales de cada organismo se ajusten a la nueva franja horaria.

“Hay que acostumbrarse al cambio de horario”, dijo Juan Pablo Vargas en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, y es lógico porque los cambios de horarios provocan desajustes en los ritmos circadianos, es decir, los cambios físicos, mentales y conductuales.

Por eso el cuerpo técnico de la Tricolor decidió viajar con tiempo al Mundial y empezar con el campamento en Kuwait que incluye compromiso de fogueo el próximo jueves a las 8 a. m. Costa Rica ante Irak.

“Con el inicio del campamento en Kuwait, ya nos sentimos en el ambiente del Mundial y es importante trabajar todos los aspectos de cara al debut contra España. Ya se siente como otro ambiente, empezar a preparar todo”, manifestó Vargas.

La Selección de Costa Rica aflojó piernas en Kuwait, fue el primer entrenamiento en suelo kuwaití, tras el viaje de más de 24 horas desde Costa Rica. (Foto Federación de Fútbol).

El conjunto está casi completo, solo faltan Keylor Navas y Francisco Calvo, quienes se integran el lunes al plantel. Jewisson Bennett se unió este sábado a la media noche de Kuwait (3 p. m. de Costa Rica).

Para Juan Pablo Vargas es importante que el grupo cuente con todos sus integrantes y comenzar a luchar por ganarse un puesto entre los titulares.

“Yo creo que en todas las zonas hay buena competencia y en la defensa no es la excepción. Hay grandes jugadores y compañeros con dos o tres mundiales y no es fácil competir, pero me gusta ese reto, saber que hay una competencia sana y lo hace a uno crecer como futbolista”, opinó Vargas.

Patrick Sequeira: ‘Viene una generación nueva que está empujando muy fuerte’

El zaguero añadió que estar entre los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo es un sueño que tenía desde niño.

“Un mundial mayor es una experiencia única y es una responsabilidad tan grande y toca prepararlo bien y jugarlo de la mejor manera posible”.

Otro de los seleccionados que atendió a la prensa antes del entrenamiento fue Roan Wilson, quien también apuntó a integrar el once estelar.

“Si no es por Dios y mi esfuerzo no estaría aquí. Estoy muy emocionado por la oportunidad y voy a buscar una titularidad, eso está en mi cabeza y espero jugar algún partido. Desde que me llamaban a los microciclos, tenía la ilusión de estar en la lista final”, indicó Roan a la Federación Costarricense de Fútbol.

En la Selección de Costa Rica ya piensan en el debut del Mundial Qatar 2022 ante España. Esteban Alvarado junto a Patrick Sequeira, quien el vuernes se integró al grupo en Kuwait .El lunes se integran Keylor Navas, Francisco Calvo y Jewisson Bennett. (Foto Federación de Fútbol).

Wilson reconoció que tener la posibilidad de actuar en el Mundial es mostrarse y pensar en una oportunidad para jugar en el extranjero.

“Sí claro, el Mundial lo veo como un trampolín, competimos contra grandes equipos y el mundo entero verá esos partidos. Me gustaría ir a jugar a Europa, esa es la gran ilusión, pienso en jugar y hacer las cosas bien”.

Wilson aclaró que no tiene nada definido de su futuro, ni siquiera con Saprissa del que se ha mencionado lo desea contratar.

“No tengo nada firmado con nadie. Estas cosas las maneja mi representante y cuando llegue el momento, él me presenta lo que hay y yo tomaré decisiones”, resaltó Roan, quien en Qatar desea sumar experiencia y ponerla al servicio de la Selección en las eliminatorias al Mundial 2026.

El debut de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo será el 23 de noviembre contra España (10 a. m., hora nacional). El 27 de noviembre será el juego frente a Japón (4 a. m.) y el duelo ante Alemania está programado para el 1°. de diciembre (1 p. m.).