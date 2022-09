Selección de Costa Rica arribó a Corea y empieza a prepararse para juego del viernes

Tras un viaje de 14 horas desde Los Ángeles, Estados Unidos, la Selección de Costa Rica arribó a Corea del Sur este miércoles y empezó la planificación del compromiso del viernes frente a la escuadra coreana.

La Selección, que el viernes a las 5 a. m. enfrenta a Corea, salió del país el domingo en la mañana hacia Los Ángeles, en viaje que duró seis horas; el lunes estiró piernas en el campo de entrenamiento del equipo LA Galaxy de la MLS y cerca de la medianoche partió a Corea.

El equipo arribó a eso de las 3:30 p. m. (4:30 a. m. del miércoles en Corea del Sur), por las 15 horas de diferencia.

Por medio de su departamento de prensa, la Federación Costarricense de Fútbol informó de que el grupo está completo con la incorporación de todos los legionarios.

El equipo está completo con la incorporación de los legionarios. La Selección arribó a las 4:30 a. m. del miércoles en Corea del Sur. (Foto Federación Costarricense de Fútbol).

“El equipo está muy bien, por suerte los jugadores finalizaron bien sus competencias con sus clubes. No hay ningún lesionado o alguien con alguna molestia” dijo Iván Niño, preparador físico de la Selección en declaraciones que brindó a la Fedefútbol.

Niño explicó qué se buscaba con la práctica en Los Ángeles, previo al traslado hasta territorio coreano.

“Se hizo un entrenamiento en Los Ángeles para descargar un poco, oxigenar también y estar un poco en cancha, porque con ese viaje tan largo hasta Corea y estar solo en un hotel nos puede perjudicar en algunas cosas, por eso buscamos tocar un poco de grama y que los muchachos se integren nuevamente”.

Al llegar a Corea y con el debido descanso, Niño afirmó que comenzarán a meterse de lleno en aspectos de cara al encuentro del viernes.

“En Corea trabajaremos aspectos específicos del profe en la parte táctica, algunas estrategias, estimular un poco la parte condicional, es un trabajo integral para esos dos partidos tan importantes que tenemos y al final mirar también qué podemos sacar positivo y qué jugadores se muestran”.

Aarón Suárez, jugador de la Liga y quien regresó a la escuadra patria, se mostró muy ilusionado con la convocatoria de Luis Fernando Suárez.

“Lo tomo con mucha felicidad y orgullo por todo el trabajo que he hecho y siento que al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Seguiré dando lo mejor, más con esta motivación de estar otra vez con la Selección”, expresó el volante, quien recordó ese instante en que se confirmó su presencia para unirse al equipo.

“Cuando me convocaron me dio mucha alegría, mi familia y compañeros me felicitaron y es bonito sentir que me dan buenas vibras”.

Suárez no pretende quedarse solo con el llamado, sino que apunta a la lista final para asistir al Mundial de Qatar 2022.

“Confío en mí, en dar lo mejor en cada partido y entrenamiento con la idea de ir al mundial. La decisión final no depende de mí, sino que está en manos del profe (Luis Fernando Suárez) y estos partidos de fogueo son importantes para conocernos mejor, generar más química y eso ayudará mucho para los juegos del Mundial. Si estoy aquí es porque puedo ser parte del grupo que estará en la Copa del Mundo”.

Jewisson Bennett viajó desde Inglaterra para unirse a la Selección. (Foto Federación Costarricense de Fútbol).

La Tricolor se mide el viernes a las 5 a. m. a Corea y el martes de la otra semana a las 12 a. m. a Uzbekistán.

Ante los coreanos será el encuentro número 11 entre ambas selecciones. En los diez duelos anteriores, efectuados desde 1983, coreanos y costarricenses se han dejado cuatro victorias y se dieron dos empates.

Solo han tenido dos juegos oficiales de los diez que han disputado. Se enfrentaron durante la Copa Oro del año 2000 y 2002, donde los asiáticos fueron invitados al torneo de la Concacaf. El compromiso de la fase de grupos terminó con un empate a dos goles con anotaciones de Hernán Medford y Paulo César Wanchope. El segundo fue en semifinales del 2002 y la Tricolor se impuso 3 por 1 con anotaciones de Rónald Gómez, actual asistente de Luis Fernando Suárez y de nuevo Paulo Wanchope concretó en dos ocasiones.

Costarricenses y coreanos se han visto las caras en tres países. En 1983 y 1987 se dieron los dos únicos enfrentamientos en suelo nacional. Cuatro veces Costa Rica se trasladó a Corea del Sur para jugar en Suwon en el 95, en Daegu, previo a la Copa del Mundo del 2002, en el 2014 en Seúl y en el 2018 en Goyang, al sur de Seúl.

El otro escenario ha sido Estados Unidos, donde jugaron dos veces en Los Ángeles, una en Pasadena y otra en Oakland.

Con estos fogueos, contra Corea y Uzbekistán, la escuadra patria empezará a prepararse para el Mundial de Qatar 2022. El conjunto tico está en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón.

Los nacionales debutarán contra España el 23 de noviembre a las 10 a. m. El segundo partido será el 27 de noviembre frente a Japón, a las 4 a. m. La Nacional disputará el tercer y último juego de la fase de grupos ante Alemania, el 1.º de diciembre a la 1 p. m. Los octavos de final serán del 3 al 6 de diciembre.

Algunos aficionados coreanos estuvieron presentes en la llegada de la Selección de Costa Rica. (Foto Federación Costarricense de Fútbol).

Los duelos ante Corea

9 de agosto de 1983: Costa Rica 1-Corea del Sur 1, en amistoso celebrado en San José. Gol tico convertido de penal por el lateral izquierdo Luis Raquel Ledezma, a los 17 minutos.

13 de diciembre de 1987: Costa Rica 2-Corea del Sur 1, en amistoso en San José. Tantos ticos de Claudio Miguel Jara, a los 33 minutos, y autogol del surcoreano Chung Jong-Soo, a los 53′.

5 de junio de 1995: Corea del Sur 1-Costa Rica 0, por la Copa Presidente de Corea del Sur, jugado en Suwón, Corea del Sur.

17 de febrero del 2000: Costa Rica 2-Corea del Sur 2, en la primera fase de grupos de la Copa de Oro, de la Concacaf, en duelo celebrado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Goles nacionales de Paulo César Wanchope, a los 66 minutos, y Hernán Medford, a los 85′.

30 de enero del 2002: Costa Rica 3-Corea del Sur 1, por las semifinales de la Copa de Oro, de la Concacaf, en partido jugado en Pasadena, California, Estados Unidos. Anotaciones ticas de Ronald La Bala Gómez (minuto 44) y Paulo César Wanchope por partida doble (77′ y 82′).

20 de abril del 2002: Corea del Sur 2-Costa Rica 0, amistoso en Daegu, Corea del Sur.

11 de febrero del 2006: Costa Rica 1-Corea del Sur 0, en amistoso en Oakland, California, Estados Unidos. Gol tico de Álvaro Saborío, al cobrar un tiro de penal en el minuto 39.

24 de enero del 2014: Costa Rica 0-Corea del Sur 1, en amistoso en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

14 de octubre del 2014: Corea del Sur 1-Costa Rica 3, en amistoso realizado en Seúl, Corea del Sur. Dos goles anotados por Celso Borges, a los 37 y 47 minutos, y uno por Óscar Duarte, de cabeza a los 78′.

7 de setiembre del 2018: Corea del Sur 2-Costa Rica 0, en amistoso jugado en Goyang, al sur de Seúl, Corea del Sur. (Estadísticas del periodista e historiador Rodrigo Calvo).