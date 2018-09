Yo creo que es un entrenador de muchos estilos. Los usa dependiendo la características de los jugadores que dirige. El estilo de juego que conmigo propuso fue de tener la pelota, la posesión se basa mucho en no soltar la pelota. Puede jugar con línea de cuatro en defensa o de cinco. El fútbol ha evolucionado y me parece a mí que él como entrenador lo ha hecho también. Dependiendo del rival así lee los juegos y si algo tengo que destacarle es la lectura de partido que tiene, los cambios sobre la marcha son inteligentes. Mantiene la calma, no transmite inseguridad ni acelera al equipo.