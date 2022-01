Rónald Matarrita: ‘Es difícil para mí autocriticarme’

Rónald Matarrita considera que no jugar desde noviembre le pasó factura, pero confía en mejorar. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien es cierto todos los jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica pusieron su grano de arena para construir la victoria por 1 a 0 contra Panamá, el lateral Rónald Matarrita no estuvo tan acertado como en ocasiones anteriores.

Inclusive, cuando Luis Fernando Suárenz fue consultado por el papel de Matarrita y de Keysher Fuller por las bandas, porque no se vieron del todo bien en sus funciones y que el domingo viene un partido más bravo en el mítico Estadio Azteca contra México, el seleccionador dijo que estaba de acuerdo con la apreciación sobre Matarrita, pero no con ese razonamiento sobre Fuller.

“Creo que en lo personal salgo contento, independientemente de lo que pasó o no en el partido, creo que al final era complicado, no regalé mucho, tal vez un par de faltas que se pudieron evitar, pero creo que si me tiro en forma negativa las cosas no irán bien”, afirmó Rónald Matarrita en la zona mixta virtual tras el juego.

Y agregó: “Así a como te digo es difícil para mí autocriticarme, aunque sé que las cosas no salieron al 100% bien, pero independientemente de eso, creo que mi nivel está intacto, ando muy bien. Era un partido cerrado”.

Sin embargo, al pensarlo un poco más, el carrilero encontró dónde está el pero en esta ocasión.

“Creo que sí me pasó la factura el que mi último partido fuera en noviembre, pero es fútbol, creo que ya he estado acostumbrado a ese tipo de partidos, a este tipo de instancias y con el carácter que tengo me ha llevado a siempre salir de la mejor manera en los partidos”.

Matarrita también declaró que el pulso del jueves por la noche era de vida o muerte y que la Selección Nacional tenía que sacar los tres puntos de cualquier manera, como fuera.

“Y se sacó. La parte de autocrítica siempre tiene que estar, tenemos que pasar más el balón por la mitad de la cancha, es ahí donde tenemos el déficit que estamos perdiendo esas conexiones con el centro del campo, pero indiferentemente de eso las eliminatorias son muy cerradas, los partidos siempre son así, con una intensidad muy alta, partidos cerrados, complicados, pero ya analizaremos el partido para ver en qué podemos mejorar e ir a México a hacer las cosas bien”.

El lateral subrayó que los integrantes de la Selección Nacional no van con la convicción de que el partido se puede sacar y que se puede ganar en México, “creo que es mejor no ir”.

“Así que estamos con la mentalidad positiva, esto también nos da un golpe anímico positivo para llegar a hacer las cosas bien a México y creo que México viene de ganar, en los últimos minutos mete los goles y tenemos que analizar el partido, qué tipo de partido nos vamos a encontrar y poderlo cerrar de la mejor manera”, sentenció Matarrita.

La Selección Nacional visitará a México el domingo, en un partido que será a las 5 p. m. y tres días después jugará en Kingston contra Jamaica.