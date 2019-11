Cuando juega la Sele es un llamado al pueblo. En los grandes acontecimientos se han llenado los estadios. La invitación es por eso, hay fechas FIFA una vez al mes y tienen la oportunidad de ver a los jugadores. La otra fecha FIFA es en marzo y no vamos a jugar en Costa Rica, en junio será el final four (otra fase de la Liga de Naciones); si no ven a la Sele ahora tendrán que esperar hasta setiembre para hacerlo. Nadie se pone un escudo diferente, del último equipo hay solo cinco de los que la gente me ha encasillado. Es una lucha deportiva y necesitamos a nuestra gente.