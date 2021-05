“Está muy claro que aunque no se consiguió el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos no quiere decir que es un grupo de mala calidad. Muchos de estos jugadores destacan en MLS, en Primera División. Rónald no se deja llevar por los resultados grupales, siento que me parece bien porque esa generación tiene mucho perfil internacional”, enfatizó.