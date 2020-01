González afrontará su primer partido amistoso desde que asumió a la Tricolor y pese que no puede contar con la mayoría de legionarios, al no ser fecha FIFA, sí le ve mucha relevancia al duelo. El timonel darle minutos a figuras emergentes, afianzar a piezas que casi no suman minutos con la Sele y también debutar a valores que dan buenos destellos, como Manfred Ugalde.