No me gusta hablar de mí. Ya yo los conocía a la mayoría. Hay una dinámica de lo que tenemos que corregir. La concentración es dándole el espacio, pero sí hay reglas y normas. Hay horarios de comidas, de charlas, de videos, de trabajos individuales. Para todo hay tiempo por las comodidades. No me gusta invadir la privacidad de nadie, hasta el momento lo hemos cumplido. Hemos aprovechado el tiempo, hemos hecho dinámicas y charlas para lograr abarcar toda la idea que yo deseo dar.