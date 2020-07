No me extraña que esto ocurra, no teníamos duda que los seleccionados tendrán que pedir una comunicación muy cercana con sus torneos nacionales, es que no hay otra solución. Nosotros desde ayer planeamos hacer gestiones con Unafut, con Competición y los presidentes, queremos involucrarnos y llevar nuestro plan de trabajo para enseñarles que la planeación de los torneos de 2021 será fundamental para la clasificación a Catar, ponga a Rónald o a otro entrenador, esto no es de entrenador es de planificar, debemos trabajar con fuerzas juntas para llegar preparados al momento.