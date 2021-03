Siempre va a ser importante ganar, nadie está oculto que no queremos ganar, tenemos una deuda pendiente en este capítulo. A pesar de que los partidos de noviembre fueron grandes juegos con buenas conclusiones, no se ganó, y parece que eso es lo que se queda en la lupa y no el crecimiento que tuvimos como Selección. Entendiendo que la prioridad es ganar, no podemos volvernos locos y pensar de que el único objetivo es triunfar. Ojalá podamos ganar y jugar bien, por eso estamos acá. Se hizo el esfuerzo para traer a los jugadores y tener a la mayoría en su mejor nivel. Debido al avance de algunos torneos, especialmente la MLS, no pudimos encontrar ese criterio. Pero sí estamos con muchas ganas de llegar a la victoria, pero no solamente es ganar por ganar, sino ganar creciendo, eso es lo que ando buscando. Algunas victorias pueden ser engañosas y algunas derrotas pueden ser de gran aprendizaje. Esperemos que Dios nos dé fuerzas y les dé fuerza a los jugadores, que puedan captar bien la idea y que el rendimiento de ellos sea a favor del equipo y que nuestra idea sea la acertada.