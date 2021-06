No he entrado al camerino, fui a tomar un poco de agua y me llamaron para venir a la conferencia. Intuyo que están tristes, pero a mí me gusta que pase eso, con respecto a que ellos sientan, lo sufran, sé que no significa la gran cosa ser un tercer lugar o un cuarto lugar en un torneo tan corto. Numéricamente hicimos dos puntos y quedamos de cuartos, porque así son las reglas.