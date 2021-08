Rónald González: ‘No hemos conseguido una victoria en los últimos juegos y eso nos pone nerviosos’

Herediano vs Alajuelense 'Para nosotros el partido fue bueno, de mucho provecho. Desgraciadamente una vez más, como nos pasó en noviembre, perdemos en una pelota quieta', Rónald González. Fotografía: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Rónald González ansía volver a ganar al frente de la Selección Nacional, luego de siete compromisos sin lograrlo, no obstante, en su última derrota frente a México 1-0 aseguró estar contento con el desempeño de la Tricolor, de acuerdo a lo dicho por medio de un video proporcionado por la Fedefútbol.

González fue crítico al volver a perder en los últimos minutos, como le sucedió ante País Vasco (2-1) en noviembre pasado y nuevamente con una acción a pelota parada. Además enfatizó que la falta de victoria pone nerviosos a todos.

¿Cuál es el análisis que hace del partido ante México?

Me parece que fue un partido bastante intenso, un buen partido. Estamos jugando con un rival de mucha categoría, que tiene jugadores de buen pie, de buena circulación. Intentamos hacer nuestro plan de juego, como presionarlos para quitarles la pelota y algunas veces en salida. Por momentos nos dominaron, pero no fue hasta el segundo tiempo que nosotros encontramos los remates de media distancia. Tuvimos un par de opciones de encontrar el gol. Para nosotros el partido fue bueno, de mucho provecho. Desgraciadamente una vez más, como nos pasó en noviembre, perdemos en una pelota quieta y esos son temas que debemos hablar y corregir.

En el segundo tiempo Costa Rica se vio mejor. Arriesgó un poco más.

Tuvimos un ajuste en el medio campo. Le pedimos a Johan (Venegas) que se quedara más cerca de los volantes centrales para tener un 4-5-1, para salir con velocidad. Refrescamos la banda izquierda con (Ariel) Lassiter y (Rónald) Matarrita para tener mayor profundidad. En el segundo tiempo estuvimos con mayor confianza, pero también el volumen de juego cambió un poco con los cambios que ellos realizaron, especialmente con (Héctor) Herrera, lo que nos obligó a replegarnos un poco. Como decía, al final desgraciadamente se pierde con un gol de pelota quieta como en País Vasco, lo cual hay que corregir porque a este nivel hay que estar preparado para eso.

¿Qué conclusiones le deja la gira?

Me deja un gran sabor de boca, con respecto a rendimientos tanto por líneas como individuales y también me deja una preocupación grande porque no hemos conseguido una victoria en los últimos juegos que tenemos y eso nos pone nerviosos a todos. Sin embargo, deportivamente, yo pienso que estos son los partidos que ocupamos para en junio tener un abanico más grande de jugadores y posibilidades, para adecuarnos al modelo y al estilo que queremos y poder volver a enfrentar a México aún más competitivos.

¿Qué tan importante fue darle minutos a Christian Martínez, Cristopher Núñez y Ariel Lassiter?

Son parte de este crecimiento que tenemos que hacer como Selección y por nombrar a otros como Suhander (Zúñiga), que ingresa unos minutos y entra con confianza. También tenemos otros jugadores que no pudieron venir, pero serán muy importantes para en el mes de junio tener una Selección mucho más fuerte, completamente seleccionada con el estilo y modelo que nosotros queremos. Esperamos llegar hasta allá para poder volver a jugar con México y que la historia sea diferente.

¿Qué sigue ahora para la Selección?

Terminamos este microciclo con el empate en Bosnia (0-0) y perdimos 1-0 ante México. Seguiremos en la observación de jugadores y si Dios lo permite estar muy cerca de los jugadores para que su rendimiento sea el adecuado, también de los internacionales y esperar que venga la Liga de Naciones, donde tenemos tres partidos en la fecha de julio y esperamos aprovecharlos para tener un mayor crecimiento para setiembre que es la eliminatoria, incluyendo en julio la Copa Oro que será de mucha utilidad.