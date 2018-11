Bien, con respecto que se han cumplido objetivos. Antes en la gira de Asia, con un equipo más liviano en cuanto a nombres, me siento tranquilo con el deber cumplido, hemos mostrado y se han ratificado rendimientos. Hemos tenido grandes ganancias con algunos jugadores. Evidentemente sacando el partido de Chile, los otros partidos no nos han beneficiado en resultados, pero en crecimiento de equipo sí. Como dije antes, ya el próximo técnico tendrá grandes apuntes para tomar decisiones y eso es lo más importante y lo que debería interesarnos. Para el mundial falta mucho tiempo, en nuestra confederación tenemos competencia en Copa de Oro y eliminatorias, etc. Personalmente estoy tranquilo, no me he desenfocado en plan inicial ni en derrota ni en victoria