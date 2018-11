—Hay veces beneficia y en otras perjudica. No me lo está preguntando, pero en Chile nos pitaron un penal que no fue, hoy entrar en el capítulo del arbitraje no vale la pena. Pienso que los dos equipos están en construcción. El entrenador Ricardo Gareca va a tener buena libreta de apuntes y hoy fue un juego amistoso de preparación con cambios, así que ubiquémonos y entendamos que los dos equipos estamos en formación.