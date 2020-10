Rónald no salió del todo a disgusto con lo que hicieron sus dirigidos y añadió: “Fuimos un equipo muy superior, con respecto a la posesión de pelota, las triangulaciones, tuvimos un volumen de juego muy alto y seis llegadas claras para anotar. Además, no recibimos tantos ataques de Panamá y su virtud fue saber esperar hasta que encontraron un gol en el cierre del juego. El marcador no es bueno y nos molesta, pero estamos analizando cosas mucho más importantes ahorita, que ganar o perder”.