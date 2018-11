Esteban es un muchacho al que no se puede renunciar por sus capacidades. Todos sabemos que el titular es Keylor, pero tenemos un reemplazo para Keylor y había que rescatarlo. No podemos echar todo al vacío porque no juega. El penal fue determinante para mantener la victoria. Ustedes saben lo que yo lo conozco, ha cambiado y nos puede ayudar.