Yo no he tenido ningún partido de laboratorio hasta hoy, los otros cuatro juegos no fueron de laboratorio fueron partidos por puntos en medio de un torneo. La base de la Selección es lo que hemos venido haciendo en los últimos cuatro juegos que eran partidos por puntos. Eso lo volveremos a ver en marzo y junio que son fechas FIFA, creemos que con esas dos fechas tenemos el equipo base, pero se sabe que esto es muy cambiante y hay rendimientos, entonces uno tiene que ir valorando. Quiero ver gente y muchachos, de hecho espero ver el Preolímpico para seguir viendo. El fútbol es de rendimiento y veremos.