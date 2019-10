Lo que pasa es que es muy variado. El 4-4-2 tenemos que entrenarlo más: uno de los delanteros tiene que tener un gran sacrifico para meterse al medio. La mayoría de equipos están utilizando cinco volantes, como Haití, y hacen superioridad númerica. Lo puse en práctica (el 4-4-2) porque los dos, Jonathan Moya y José Guillermo Ortiz, saben jugar el sistema, pero no salí del todo satisfecho a pesar del esfuerzo de ellos. Con un quinto volante, un mixto, pudimos soltar más a nuestros puntas y laterales. Veremos. Con la variedad de jugadores que tenemos lo podemos hacer. El problema es que no hay tiempo. No quería hacer cambios dráticos con lo que se venía haciendo (con Matosas).