Cuando dije que no estoy contento es porque me habría gustado ganar hoy, estamos jugando de local, quería que el equipo mantuviera un ritmo más constante como empezamos, pero nos fuimos disminuyendo en la parte física y eso pasó un poco la factura, por ello las variantes. La Selección se trata de trabajo acumulado y eso nos lo dará los microciclos. Quisiera llamar a estos mismos 23 jugadores para el próximo microciclo, pero el fútbol es de rendimientos, pero el trabajo acumulado está. La disconformidad o ese sentimiento que uno tiene de no ganar, lo cambio por la voluntad, esfuerzo y sacrificio de los jugadores, porque fue una semana dura. No fue lo ideal, pero logramos el primer lugar. Nos tocó contra los dos rivales mejor posicionados en la Copa Oro y con equipos descansados con viaje de por medio.