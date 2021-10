Rolando Fonseca sobre Comisión Técnica: “Es la forma de decirle a la gente: ‘nos equivocamos otra vez con el técnico’”

Rolando Fonseca tiene un posición clara sobre el nombramiento de la Comisión Técnica, y para el exdelantero puede ser un 'manoseo' al actual cuerpo técnico.

Rolando Fonseca es una voz autorizada para hablar sobre la Selección Nacional.

El exmundialista de Corea y Japón 2002 no se anduvo con rodeos respecto al nombramiento de Robert Garbanzo, Jafet Soto y Ángel Catalina como integrantes de la Comisión Técnica de la Fedefútbol.

Fonseca es claro en que la Federación está intentando corregir un nombramiento equivocado de Luis Fernando Suárez como técnico, ya que cuando se eligió al timonel no se tomó en cuenta el poco conocimiento que tenía del fútbol costarricense.

Por otra parte, Fonseca fue enfático en que se deberían tener claras las funciones de la comisión, porque parece una forma de ‘manosear’ al cuerpo técnico actual.

¿Qué opinión le merece el nombramiento de la nueva Comisión Técnica?

Pues la verdad es que no lo entiendo, porque hacen falta respuestas. Por ejemplo: ¿qué nivel de influencia tendrá? ¿Cuánto poder les darán? ¿Se vestirán ellos de corto para trabajar? Entonces no entiendo muy bien cuál es el funcionamiento que se le dará. Además de que también hay que ver cómo lo tomará Luis Fernando Suárez, porque con la trayectoria que él tiene ahora debe responderle a una comisión.

¿Cómo analiza los nombres que se propusieron? Sobre todo el de Ángel Catalina que tiene poco tiempo en el país y en el ambiente costarricense.

Es que vamos... ¿Usted cree que el señor Catalina que tiene que estarse preocupando por dónde van a entrenar sus equipos va a estar priorizando la Federación? Jafet Soto ya nos lo dijo a nosotros que él no se va a vestir de corto... Con un estadio en construcción, ¿usted ve a Jafet Soto al 100% concentrado en la Federación?

“Además porque no se nombró gente como Erick Lonis en ese puesto con amplio conocimiento, por qué no se trabaja en un director deportivo como Alexandre Guimaraes que asesore a todas las selecciones nacionales y entonces no solo se centre en Suárez, sino que vaya donde Vladimir (Quesada) y le dé una mano también y así con cada categoría”.

¿Cuál es el mensaje que siente que da la Federación con este nombramiento?

Siento que es la forma de decirle a la gente: ‘nos equivocamos nuevamente con el nombramiento de entrenador’, porque están poniendo una comisión para que lo asesore en todo lo que tiene que ver con el ámbito local. Pero entonces estos señores cuando lo contrataron... ¿No le preguntaron si conocía el fútbol nacional? Es que se le está pagando a un entrenador millones de colones para que si no está empapado, se empape...

Al final se sigue nombrando gente además del cuerpo técnico actual...

Sí, hay una comisión que no sabemos cómo funcionará, además están los asistentes, está el entrenador, entonces qué pensarán ellos ahora con esta decisión. Tanto que habló Christian Bolaños de manosear y esta comisión a lo que llega es a manosear al cuerpo técnico, al final llega a meterse en el trabajo del entrenador.