“Yo creo que ese es el premio de todo el esfuerzo que ha hecho, a lo largo de muchos torneos ha venido marcando goles. Yo creo que Dios tarda pero no olvida. Yo siempre he dicho que al que se esfuerza y trabaja Dios le ayuda, al que se está sentado haciendo nada no le va a ayudar”, respondió Rojas.