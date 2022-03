Rodolfo Villalobos le advierte a la Selección de Costa Rica de los peligros en El Salvador

Luego de la euforia que generó el triunfo de la Selección de Costa Rica ante Canadá, muchos pensarán que la visita a El Salvador, este domingo a partir de las 3:05 p. m., es un mero trámite para seguir en ruta hacia el Mundial de Catar 2022, pero no. Es más, el propio Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) lanzó una advertencia a los seleccionados.

Villalobos fue directo con los futbolistas y les puso como ejemplo a Honduras, combinado eliminado y en el último lugar de la tabla que le sacó un empate a Panamá en la fecha anterior y bajó a los canaleros del cuarto puesto del repechaje, sitio que ahora tiene la Nacional.

“Nosotros no estamos para escoger, considero que escoger sería faltarle el respecto a El Salvador y también a Estados Unidos y Canadá. No podemos contar con puntos sin antes jugarlos en la cancha y después de que hagamos lo que nos corresponde, podremos ver lo que suceda entre Estados Unidos y Panamá. Dependemos de nosotros mismos y lo que pase en otros lugares nos dará más posibilidades, pero no depende de nosotros”, señaló el dirigente a los medio presentes en suelo salvadoreño.

Incluso, el jerarca fue totalmente honesto y reconoció que en sus planes no estaba verse en el cuarto lugar a falta de dos fechas para el cierre del octagonal y tampoco con opciones tan reales de llegar directo a Catar.

La Selección de Costa Rica viajó el sábado a El Salvador, para hacerle frente al penúltimo partido del octagonal rumbo a Catar 2022. (Alonso Tenorio)

“De verdad que no estaba dentro de mi presupuesto estar en el repechaje en este partido en El Salvador, esperaba que Panamá le ganara a Honduras. No es que fuera pesimista, pero la verdad es que Honduras hizo un gran encuentro y este resultado nos debe enseñar a todos que un equipo puede estar eliminado, pero va a jugar por su país, por la camiseta y no va a regalar nada. Así tal cual va a suceder en el Cuscatlán y los jugadores están conscientes de que será muy difícil”, añadió.

Los cuscatlecos ya no tienen opciones de nada y su estadio estará muy lejos de llenarse para recibir a la Tricolor, por lo que el panorama luce favorable para que el combinado patrio sume de a tres y de un paso en firme por garantizarse la repesca. Es más, dependiendo del resultado entre estadounidenses y panameños, la Sele puede afrontar el cierre en el Nacional ante EE. UU. con la alternativa de ir sin escalas a la justa mundialista.

Sin duda que el cambio es radical entre una primera vuelta con seis puntos de 21 posibles, mientras que en la segunda se han sacado 13 de 15 unidades y Villalobos tiene claras las causas de este giro.

Vamos paso a paso. El Salvador es un rival muy fuerte, muy difícil y es que siempre ha sido complicado visitar el Cuscatlán. Estamos confiando en que podamos hacer las cosas bien y tener un buen resultado.

“Esto no se puede personalizar, porque se tomaron decisiones acertadas, como la modificación de la comisión técnica, los microciclos de Luis Fernando Suárez, los espacios que nos dio la Unafut y las horas acumuladas de trabajo, así mismo como el poder llevar afición al estadio y llenarlo... La primera vuelta fue muy mala en cuanto a resultados, pero la acumulación de horas de trabajo y una serie de factores que han sido determinantes, nos permitieron tener una segunda vuelta muy diferentes. En esta segunda vuelta tenemos un 87% de rendimiento, somos el mejor equipo en este tramo, lo que nos permite tener el puesto del repechaje, pero somos conscientes de que así como llegamos, lo podemos perder”, finalizó.