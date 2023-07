Rodolfo Villalobos: ‘La continuidad de Suárez no fue solo mía, es de todo el Comité Ejecutivo’

El futuro de Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, se resolverá luego de la Copa Oro, así lo ratificó Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

En conferencia de prensa con los medios de comunicación desde Nueva Jersey, donde la Tricolor disputa la noche de este martes el pase a cuartos de final frente a Martinica, Villalobos manifestó que en caso de despedir al timonel, se le debe pagar lo establecido en el contrato.

Rodolfo, quien termina su mandato el 31 de agosto, añadió que no siente que los presidentes de los 12 clubes le dieron la espalda por apoyar a Osael Maroto, quien tiene la intención de ser el nuevo presidente de la Fedefútbol.

- ¿Si la selección queda eliminada ante Martinica se va el técnico?

- El Comité Ejecutivo tomó la decisión de convocar una reunión una vez que termine la participación de Costa Rica, para evaluar y tomar las decisiones correspondientes.

- Habrá una investigación sobre el contrato de Luis Fernando Suárez y las cláusulas, donde aparentemente todo está a favor del técnico. ¿Quién aprobó el contrato? ¿Fue algo unánime? ¿Todos los miembros del Comité Ejecutivo lo aprobaron?

- ¿Quién va a investigar? El fiscal dijo que va a hacer una investigación. Esto es como las historias en las que yo estuve, pero ahora no me acuerdo. La decisión de si Luis Fernando Suárez continuaba o no es una determinación del Comité Ejecutivo, no del presidente. Así como su contratación fue unánime, de hecho, tengo una foto en la pizarra donde pregunto a cada miembro del Comité Ejecutivo si están de acuerdo con la continuidad. La letra y elaboración del contrato tienen plena confianza en el departamento legal, la administración de la Federación y el secretario general, quienes son los encargados de elaborar el documento. El Comité Ejecutivo no se pone a redactar ningún contrato. Lo que se pudo presentar es lo que se aprobó en el Comité Ejecutivo y ahí se discutirá.

“Claramente habrá algunos miembros, como sucedió con el tema de Irak (fogueo fallido), que tratarán de decir: ‘Yo no sabía‘. El monto de la cláusula del contrato se negoció un poco más bajo de lo que aprobó el Comité Ejecutivo como tope. La rescisión está clarísima, se estableció y aprobó el tiempo. No veo un problema mayor en eso porque fue un contrato que se discutió. La decisión de contratar a Luis Fernando Suárez no fue una decisión de Rodolfo Villalobos, fue unánime, incluso ustedes (prensa) estuvieron de acuerdo. Recuerdo las publicaciones de todos los medios y estaban de acuerdo en renovar a Suárez una vez que se logró la clasificación al Mundial.

“Los resultados no se han dado, está clarísimo y nadie está contento, y aún no hemos jugado la posibilidad de pasar una fase”.

- ¿Cómo se salvaguarda la Federación para no salir tan lesionada en caso de terminar la relación con el entrenador?

- El contrato de él es el mismo en la misma reciprocidad que Gustavo Matosas, Óscar Ramírez y todo lo anterior. Lo mismo que se paga por rescindir, tiene que pagar él si quiere irse. Les recuerdo el caso de Matosas, quien tuvo que pagar cuando decidió irse. No hay morbo, no hay una cláusula que favorezca más a uno u otro. Si Luis Fernando Suárez dice que quiere irse, debe pagar la misma cantidad que nosotros debemos pagar si lo despedimos.

"Mi mayor error lo cometí en 2019, al aceptar el Comité Ejecutivo actual", dijo Rodolfo Villalobos. (JOHN DURAN)

- ¿Qué opina de que los 12 clubes le den el apoyo a Osael Maroto para ser presidente de la Federación de Fútbol. Ya desistió usted de la reelección?

- Me alegra muchísimo y felicito a la Unafut por ello. Después de 17 años, finalmente se está cumpliendo el compromiso que se hizo en el pasado. Si recuerdan, siempre dije que aspiraba a tener consenso, porque la Federación no estaba preparada para enfrentar una batalla campal en unas elecciones. Aunque no se celebrarán elecciones y nunca hubo candidato, el daño que se le hizo a la Federación en comparación con el periodo de 2015 a 2019 ha sido mucho mayor. Me alegra mucho, ya que nací y salí de la Unafut, y considero que es la liga que debe marcar el camino y la guía.

“Son ellos quienes definen nuestra Selección mayor, facilitan los jugadores y establecen los microciclos. Espero que la Unafut no solo vote en bloque, sino que también imponga condiciones, porque los votos por sí solos no son tan importantes, ya que hay muchas cosas que deben cambiar”.

- ¿Pero qué piensa de que los presidentes de los clubes le dieran la espalda?

- No siento que me hayan dado la espalda, hemos tenido conversaciones internas. Ya habíamos hablado de que la Unafut era determinante, y me alegra que se hayan unido, pero deben establecer sus condiciones. Espero tener una conversación en los próximos días en algún momento, ya que tengo grandes amigos allí. Deseo que la Unafut sea una guía y no solo una liga pequeña.

. ¿Qué opina de la Selección y su rendimiento en Copa Oro?

- Desde el Mundial hasta ahora, hemos jugado dos partidos amistosos, además contra Martinica y Panamá, y luego la Copa Oro. Me encantaría algún día estar allí como parte de la prensa y ver a alguno de ustedes sentado aquí para poder medirlo con los resultados. Cuando se analiza el rendimiento basándose solo en uno o tres partidos, es más sencillo, ya que siempre se está del lado de la crítica. No me ha gustado el rendimiento del equipo, aunque estuve fuera, pude ver los dos partidos y ante Panamá, yo estaba que pegaba al techo. A los jugadores y al entrenador tampoco les ha gustado el desempeño.

“Contra El Salvador, vi una selección diferente y se pudo haber sacado el resultado, como se pudo haber perdido también, pero aśi es la Copa Oro. Ahora tenemos un gran rival y muchos dan por sentado que Martinica es el ganador y espero que los jugadores se encarguen de darle vuelta a esa historia”.

- ¿Después de dos años de trabajo, cuál ha sido el problema de Luis Fernando Suárez?

- Es integral, todos tenemos un grado de responsabilidad, unos más que otros. Entiendo las críticas de que vamos a un Mundial con jugadores jóvenes que se esperaba que despegaran y no lo logran. Fuimos a Francia para ver si se recuperaban, pero no tuvimos éxito. Luis Fernando ha echado mano de jugadores que están en un buen momento y de otros que estuvieron en el Mundial pero no están en su mejor momento.

“Si él se aferra solo a los jugadores que llevó al Mundial, recibirá críticas por su bajo rendimiento, ya que hay otros en el campeonato que lo están haciendo bien y eso ha sido difícil de manejar. Hemos apostado por algunas figuras que, por momentos, logran los objetivos, pero no es suficiente. La Federación ha buscado las mejores condiciones y el técnico tendrá que evaluar internamente si algunas de las convocatorias han dado resultados o no, y considerar a aquellos que no han estado convocados”.

- ¿Por qué no se ha podido hacer el cambio generacional?

- Ese es el gran desafío de este Comité Ejecutivo y asumo la responsabilidad como presidente. Increíblemente, después de que el Proyecto Gol fue finalizado y las selecciones menores tienen todo lo necesario e incluso más, no hemos logrado clasificar. Parece que funcionamos al contrario de los demás equipos, ya que aquellos con mayores necesidades logran clasificar.

”Escucho a Hernán (Medford) y a Rolando (Fonseca) cuando dicen que antes se comían un sándwich en el anexo del antiguo Estadio Nacional, y tienen razón, pero su anhelo era ir a un Mundial. Hoy en día vemos jugadores de 16 años con representante diciendo que los tienen colocados en Europa. Parece que la Selección ha dejado de ser una plataforma importante para dar el salto al exterior.

“Creo que cometimos el error de esperar demasiado tiempo para nombrar al director deportivo. Yo sí quería traerlo, pero hubo personas que se opusieron a eso. Claudio Vivas vino con esa misión, pero hay selecciones en Centroamérica que han asistido a todos los mundiales menores y ya llevan dos mundiales sin clasificar”.

-¿Usted sabe a qué juega la Selección y qué piensa de la crítica que hizo Bryan Ruiz?

- No escuché las declaraciones de Bryan y actualmente el equipo no está encontrando su rumbo. Sí tenemos jugadores, sí tenemos material y hemos clasificado a los dos últimos mundiales mayores. Imagínese qué difícil fue: previo al Premundial Sub-20 de Concacaf, a dos semanas de jugar el Mundial, un club me llamó pidiendo los jugadores para tenerlos en los cuartos de final de un alto rendimiento. La responsabilidad es de todos y esto no se resuelve despidiendo a una persona o a un Comité Ejecutivo. Si no mejoramos nuestros campeonatos menores, será difícil.

Rodolfo Villalobos afirmó que está claro que si se despide a Luis Fernando Suárez se le debe pagar porque tiene contrato hasta el 2026.

- ¿Si se pierde ante Martinica qué va a pasar?

- No me gusta la situación de la Selección y evaluaremos el rendimiento si perdemos.

- ¿Cuáles son sus errores puntuales y cómo deja la Federación?

- He reconocido mis errores, pero parece que para que me vean en crisis debo poner ojos de loco o que me vean tenso. La elección del Director Deportivo nos llevó tiempo y nos retrasamos. No culpo a los jugadores, en general, son las generaciones. No estoy culpando a los jugadores, es un problema integral. La elección de los técnicos no ha sido acertada, ya que no teníamos una guía clara.

- ¿Cómo queda la Federación?

- Me voy satisfecho y nunca he tenido reparos en reconocer mis errores. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar muchas decisiones, algunas de las que se han tomado actualmente no habrían sido consideradas. Mi mayor error lo cometí en 2019, al aceptar el Comité Ejecutivo actual.