—Qué dicha que me pregunta eso. Desde que llegué al fútbol nunca he buscado un puesto. Me ofrecieron ser miembro de la junta directiva de Santos por colaborar, doné mis servicios profesionales a la remodalación del estadio Ebal Rodríguez en dos ocasiones. Cuando renuncié al Santos en el 2006, los presidentes de Unafut me pidieron que si quería ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación. Acepté con mucho orgullo. En el 2015 me pidieron que fuera el presidente de la Fedefútbol, por dos razones principales: uno, porque conocía a la Federación y, dos, porque saben cómo soy y que esa forma de ser mía era la que se requería en ese momento para dar el giro que necesitaba la Fedefútbol. Era un reto fuerte y lo acepté porque soy una persona de retos. Siendo presidente de la Federación, hay una reunión en Costa Rica los presidentes de Uncaf, donde se tiene que escoger por primera vez en la historia en una elección quién iba al puesto de vicepresidente de Concacaf y quién al puesto de Director de Concacaf representando a la Uncaf. Y en una votación fui electo por mis compañeros para ocupar el puesto de vicepresidente.