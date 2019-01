“En eso siempre se piensa (elecciones), pero he tenido como principio de vida una filosofía en la que si quiero pedir el apoyo a alguien, no lo puedo hacer splo por política, sino que uno debe hablar con acciones. En 2015 un compañero del Comité me dijo que no iba a lograr reelegirme, porque yo había hecho el trabajo sucio en la Federación, que son las restricciones, cortes, controles, ahorrar y mejorar. Ante todo esto le dije que si me tengo que ir por trabajar, lo haría. Es pedir el apoyo para seguir con trabajo, proyectos y un plan estratégico”, manifestó.