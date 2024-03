Ricardo La Volpe y Rónald ‘La Bala’ Gómez dan la receta para ‘revivir’ a Joel Campbell

Ricardo La Volpe y Rónald “La Bala” Gómez le conocen a Joel Campbell hasta el modo caminar. Consultados por La Nación, analizaron qué puede estar pasando con el referente de la ofensiva de Alajuelense y la Selección de Costa Rica y cuál es el camino para verlo de vuelta a su mejor fútbol.

Joel muestra un rendimiento irregular: un día hace un buen juego contra Santos de Guápiles, pero a mitad de semana, en un cotejo determinante frente al New England Revolution, no consigue brillar. Si sumamos el torneo pasado y el actual, del campeonato nacional, Joel Nathaniel acumula nueve anotaciones, además de muchísima participación con más de 2000 minutos jugados.

Joel Campbell fue convocado para el amistoso que la Selección de Costa Rica le ganó a El Salvador; sin embargo, inició el partido en el banco de suplentes. (Rafael Pacheco Granados)

No obstante, su desempeño no ha llenado la expectativa que creó su contratación, al punto de que el propio entrenador de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, aseguró que no veía a Joel disfrutando del fútbol.

“Vamos a buscar en este tiempo que nos falta la mejor versión de Joel”, afirmó Alfaro previo al amistoso con El Salvador y, sobre todo, pensando en el repechaje de Copa América contra Honduras, el 23 de marzo.

Para volver a ver al mejor Joel Campbell, tanto Ricardo La Volpe como Rónald Gómez tienen tres recomendaciones que se podrían ver como una receta para “revivir” al jugador que la gente pedía hacer locuras en cada partido eliminatorio.

La Volpe significó muchísimo en la carrera de Campbell, debido a que fue el primero en confiar en el jugador, quien si acaso había estado cinco minutos en la Primera División, pero ya era parte de la Selección Mayor que dirigía el entrenador argentino.

Para empezar, La Volpe recordó que él vio la mejor versión de Campbell como delantero. De hecho, confesó que él tenía muy clara su ofensiva en Costa Rica, la cual estaba compuesta por Joel y Álvaro Saborío o Joel y Marco Ureña. La Volpe cambiaba al ‘9′, pero no a su segundo punta.

“Era un jugador muy importante para mí, porque tenía características muy buscadas en el mundo: son los jugadores que terminan bien las jugadas, con gol, era hábil y potente, también rápido”, afirmó.

Este punto es reforzado por Rónald “La Bala” Gómez, atacante que detalló que, con el estado físico que está mostrando Campbell en la actualidad, la mejor posición para que pueda marcar diferencia es de centrodelantero.

“El 9 es un jugador más estático y yo usaría ahí a Joel. Lo que puedo decir es que Joel en la parte técnica, habilidad, eso no lo ha perdido, pero en la parte física está en la última etapa de carrera, se nota, Joel se ve con poco ritmo de juego, camina mucho en el terreno de juego y ya no tiene la velocidad que tenía antes; ahora es un jugador sin mucho ritmo de juego”, puntualizó.

Otra recomendación en la que La Volpe y Gómez están de acuerdo es que a Joel hay que quitarle la responsabilidad defensiva, porque esto provoca un desgaste en el jugador.

“Nunca en mi sistema de juego lo ponía a trabajar hacia atrás. Sí hacía un trabajo de presión a los rivales, pero nada más”, acotó La Volpe.

“Joel tiene que ser un delantero sin sacrificio defensivo”, sentenció “La Bala”.

El exmundialista de 2002 y 2006 recordó que en Qatar 2022, una de las órdenes de Luis Fernando Suárez fue dejar a Joel fluir de acuerdo a lo que él quería hacer en el campo.

“No se le exigía la parte defensiva, él jugaba libre. En muchos partidos no marcó diferencia, pero indudablemente sabe jugar eliminatorias, tiene experiencia y talento; entonces, todavía puede marcar diferencia”, agregó.

Por último, tanto el entrenador sudamericano como el nacional agregaron que Joel también podría desarrollarse en una posición en la que sus recorridos son cortos: un atacante falso.

“Hay veces en que el jugador, cuando pierde la velocidad, es bueno colocarlo detrás de los puntas. Para mí, Joel era un jugador muy completo, tal es así que se fue a Europa muy rápido”, finalizó La Volpe.

Gómez añadió que Campbell es una buena solución mientras aparece un delantero que marque diferencia por su físico y se imponga en el frente del equipo patrio.

Joel Campbell todavía puede aportar, según La Volpe y “La Bala”, pero a sus 31 años, quizás necesita reinventarse. Que lo logre le urge a Alajuelense y le interesa a la Selección.