Además, Multimedios y Tigo transmitirán: México vs. Panamá (15 octubre 7:50 p. m.), Curazao vs. Costa Rica (14 noviembre, 6:30 p. m.), Estados Unidos vs. Canadá (15 noviembre, 4:50 p. m.) y Cuba vs. Estados Unidos (19 noviembre, 5:20 p. m.).