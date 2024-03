Reinaldo Rueda: ‘Es un golpe muy duro porque Costa Rica fue precisa y eficaz’

Reinaldo Rueda, técnico colombiano que dirige a Honduras, terminó golpeado y afectado por la derrota sufrida 3-1 ante Costa Rica.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Rueda afirmó que cayeron en desconfianza cuando la Selección Nacional logró el empate a uno, gracias a Orlando Galo.

“El primer tiempo fue parejo, donde la situación más compleja fue no haber asimilado el gol. No reaccionamos bien al 1-1 y tratamos de hacer cosas que no debimos haber hecho. En el segundo tiempo, empezamos de manera similar y Costa Rica fue muy precisa y eficaz. En diez minutos, hicieron dos goles que liquidaron el partido”, expresó Rueda.

El entrenador añadió que en Honduras deben empezar a construir sobre esta dura prueba que fue caer frente a la Tricolor. “Es un golpe muy fuerte para todos. Recibir el empate, y de la forma en que se dio, nos afectó. La situación del gol se originó en una falta desde el costado. Nuestro jugador nunca tuvo la intención de cometer falta, nos equivocamos y no reaccionamos”, mencionó el seleccionador hondureño.

Reinaldo Rueda se responsabilizó de lo sucedido y agregó que, ante las bajas, realizó movimientos en la defensa que no dieron resultado.

“Estamos atravesando una situación muy dura y esa apuesta en la zaga resultó negativa. No sé si el fútbol me dará una revancha”, indicó Rueda.

Para él, la Copa América es un objetivo intermedio en el camino al Mundial, y lo importante es asimilarlo y sacar experiencias del duro golpe que les propinó Costa Rica.