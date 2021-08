Regreso de Alonso Martínez a la Selección Nacional fue más rápido de lo pensado

Horas después del clásico llegó el llamado de Alonso Martínez a la Selección Nacional. (Prensa Alajuelense)

Lo que tiene que pasar, tarde o temprano se da y el retorno de Alonso Martínez a la Tricolor se produjo más rápido de lo pensado.

El seleccionador nacional Luis Fernando Suárez dijo el jueves que el veloz futbolista que milita con Alajuelense había quedado fuera de la convocatoria de los 28 elegidos para el arranque de la eliminatoria mundialista por decisión técnica.

Suárez no dio mayores detalles y a partir de eso costaba encontrar explicaciones del porqué no tomó en cuenta al hombre que fue declarado como el mejor futbolista del torneo pasado.

La exclusión del oriundo de la Isla de Chira se daba justo en el momento en el que él de nuevo se reincorporaba a las prácticas normales de la Liga, tras superar una molestia en la pierna.

Martínez regresaba para el clásico, un partido en el que a pesar del triunfo morado, el rojinegro fue figura.

El extremo derecho mostró un poco de ese fútbol rápido que tiene y fue el autor de los dos goles manudos.

Desde un palco del Estadio Ricardo Saprissa, Suárez observaba con mucha atención todas las acciones del clásico.

DE INTERÉS: El excluido de la ‘Sele’ empezó a sumar puntos para volver

Hubo un infortunio, porque Barlon Sequeira se lesionó y sin necesidad de los exámenes de rigor, el ateniense tenía la sensación de que podía quedar fuera de la Selección.

Pero así es el fútbol, de imprevistos y de oportunidades. Ahí fue donde llegó la inminente convocatoria de Martínez.

Sin saber lo que ocurriría, el futbolista atendió en zona mixta a los medios con derechos de transmisión, que son los únicos avalados para ingresar a los estadios a reportear a los partidos desde marzo del año pasado. Con madurez, el chireño se refirió a su ausencia en ese llamado.

“Ya él (Suárez) tomó la decisión, es respetable, creo que yo no me jugué el partido de mi vida, no, creo que eso siempre lo he demostrado, siempre he querido jugar bien, siempre he querido hacer las cosas bien y gracias a Dios se me dio. Estoy tranquilo, respeto la decisión del profesor”, expresó Martínez en Radio Columbia y Teletica Radio.

Pero sí dejó entrever su propósito de hacer méritos para regresar a la Selección.

“Los que convocó son los mejores que hay en el país, los internacionales, pero no, creo que muy tranquilo, si no se dio, a trabajar el doble para si en futuro se vuelve a dar la oportunidad, hacerlo de la mejor manera”.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) aún no se pronuncia al respecto, pero la convocatoria del extremo derecho a la Selección Nacional es un hecho.

El hombre que es ficha del Lommel SK de Bélgica y que juega en el torneo actual cedido a préstamo a Alajuelense volvió a entrar en los planes de Luis Fernando Suárez.

Alonso Martínez es uno de los jugadores que trabajarán con la Selección Nacional para el intenso inicio de setiembre, en el que Costa Rica jugará sus primeros partidos de la octagonal contra Panamá (2 de setiembre), México (5 de setiembre) y Jamaica (8 de setiembre).