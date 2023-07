Reconocido comentarista tiene premonición sobre juego México vs. Costa Rica

Paco Gabriel de Anda, reconocido comentarista de la cadena internacional ESPN, analizó con La Nación el duelo de este sábado a las 7:30 p. m. entre Costa Rica y México, por los cuartos de final de la Copa Oro.

De Anda es claro en afirmar que la decepción sería mayúscula si Costa Rica elimina a México, por otra parte enfatizó en que a la Selección Nacional no se le puede olvidar que Luis Fernando Suárez clasificó al equipo cuando prácticamente estaba eliminado rumbo a Qatar 2022.

Por último, el azteca dijo que el partido será de sufrimiento, pero él espera que México consiga la clasificación.

-¿Cuál es la perspectiva del juego entre Costa Rica y México?

-Siento que ambos equipos están en las mismas condiciones, vienen en cambio generacional, la única diferencia es que México está calificado al próximo mundial, pero si no le costaría la eliminatoria igual. Ahora siento que Costa Rica también estará en la Copa del Mundo. La Copa Oro es un primer paso para la preparación al mundial, pero la presión está en contra de México. Insisto. los dos equipos están en situaciones similares, sí veo a México digamos que favorito pero no por mucho, si Costa Rica hace un buen partido lo puede complicar.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez dice que no piensa irse de Costa Rica

-Usted ve a Costa Rica más fuerte que el sentir del propio tico...

-Nosotros no lo vemos tan mal como se habla allá. Yo al fútbol de Costa Rica lo respeto mucho, es un fútbol con altibajos pero que siempre ha sido protagonista. Siento que están en buenas manos, Suárez es un técnico capaz, inteligente y de nuevo lo digo con estudio puede complicar a México.

-¿Entonces usted sí mantendría a Luis Fernando Suárez como DT de Costa Rica?

-Yo sería irresponsable, porque tengo un desconocimiento del día a día, pero lo que sí sé es que los llevó al Mundial cuando estaban eliminados, si ustedes me garantizan que el que venga será mejor pues dale al cambio, pero nadie lo garantizará. Uno a veces dice este DT no da más, pero llega el otro y después pensás: ‘mirá el que estaba no era tan malo’.

-¿Le gusta la Costa Rica de la Copa Oro?

-A mí el fútbol de Costa Rica siempre me ha gustado, en el último juego le vi agresividad, individualidad. Siento que recuperó manejo de balón, es un equipo que se compromete, que sabe disputar cada pelota, ha ganado personalidad, eso bueno más allá del técnico que esté, el sello de Costa Rica desde hace una década no se puede cuestionar.

LEA MÁS: ¿Está Yeltsin Tejeda para jugar ante México? Luis Fernando Suárez despeja la duda

-¿Visualiza un partido cerrado? ¿Vamos a tiempos extra?

-No lo veo para tiempos extra, yo creo que Costa Rica si ha estudiado a México lo meterá en problemas, aunque creo que México ganará el partido.

-¿Quedar eliminados con Costa Rica sería una decepción para México?

-Sí claro, bueno regresamos todos a casa. Nos vamos todos a casa... Hay que ser muy respetuosos del rival, eso es trascendental, mira que a Qatar no se le daba oportunidad ante México y le ganó. Ojo que para mí Costa Rica juega mejor que Qatar, entonces hay que tener cuidado.

-¿Le sorprendería quedar eliminado con Costa Rica?

-Sí sería sorpresa, una muy fuerte sorpresa, sin duda.