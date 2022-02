Propuesta ‘descabellada’ de Luis Fernando Suárez en Selección da resultados

Hay que decir la verdad: cuando el técnico Luis Fernando Suárez empezó con la idea de los microciclos en la Selección Nacional no parecía la mejor idea y le llovieron las críticas, no porque no fueran necesarios, sino porque se consideraba hasta descabellado que de esas prácticas contra el tiempo con jugadores de perfil bajo y mayoritariamente del medio local, salieran uno, dos o más que llegaran a debutar en eliminatorias y dieran la cara.

[ Luis Fernando Suárez entendió a qué puede jugar la Selección con lo que tiene ]

De igual forma, la crisis de la Nacional en aquel momento (tenía tan solo seis puntos en seis fechas) hacía que lo lógico fuera apostar por los veteranos y olvidarse de pruebas o cambios generaciones. Sin embargo, previo a las fechas de noviembre del 2021 se dio marcha a los microciclos y aunque se perdió 1 a 0 ante Canadá (12 de noviembre) y se le ganó con lo justo a Honduras 2 a 1 (16 de noviembre), estos duelos marcaron la aparición de juveniles o fichas poco conocidas que recibieron la confianza de Suárez, respondieron y se quedaron en la Tricolor.

Para quienes no lo creen, las pruebas son elocuentes y los resultados hoy en día marcan un crecimiento notorio, en gran medida por esta apuesta arriesgada del estratega colombiano. Frente a los canadienses debutaron Jewison Bennette, Youstin Salas, Aarón Suárez y Anthony Contreras, mientras que Orlando Galo tomó el rol de titular por primera vez en el octagonal. En las siguientes fechas la historia fue muy similar y lo más importante es que los resultados positivos al fin llegaron, al punto que entre la jornada ocho y la 11 no se perdió y se sacaron 10 puntos de 12 posibles.

Frente a los catrachos también tuvo su primer duelo eliminatorio Gerson Torres y marcó el tanto del gane, luego para enfrentar a Panamá, en el partido de vida o muerte, Alonso Martínez tuvo su primer duelo como estelar en el octagonal y se quedó para las visitas en México y Jamaica; así mismo, apareció por primera vez Juan Pablo Vargas y repitieron Suárez, Torres y Galo.

“Me parece muy bueno lo que ha hecho Suárez, porque se ha atrevido o en realidad ha confiado en muchachos a los que llamó nuevos jóvenes, porque en juegos previos apostó por otros que no le dieron tantos resultados como los actuales. Es una apuesta interesante, porque también están respaldados por una base muy importante de futbolistas que aún se mantiene de Brasil 2014 y que ejercen un acompañamiento. La mezcla es buena y estos muchachos como Youstin Salas, Juan Pablo Vargas, Jeffrey Valverde, Aarón Suárez y Daniel Chacón, entre otros, no han defraudado”, analizó el técnico Marvin Solano.

[ Parece mentira pero Keylor Navas no está ni entre los mejores seis de Concacaf ]

Confianza en los nuevos

Incluso, frente a México Youstin Salas fue uno de los mejores en cancha y estuvo de principio a fin en el compromiso, mientras que los cambios pusieron nervioso a más de uno, pero resultaron, con Jeffrey Valverde como un buen revulsivo, Juan Pablo Vargas con mucha solidez y hasta Daniel Chacón debutó en la Mayor con 20 años y se le vio con personalidad.

Exactamente lo mismo se plasmó en suelo jamaiquino (Valverde, Martínez, Torres y Vargas titulares, mientras que Salas y Chacón de variantes) y estas figuras emergentes soportaron la presión, dieron una mano a los referentes que aún cargan con el peso y demostraron que están listos para tomar el papel de otros jugadores que debían estar en este momento y no lo lograron, como Luis Díaz, Allan Cruz, Ian Smith, Rándall Leal y Jimmy Marín, entre otros.

“El técnico se atrevió a meter en partidos complicados a estos jóvenes que conoce bien y hasta lo ha hecho en cierres cruciales de partidos, lo que es un mérito de Suárez. Estos muchachos lo han convencido, les da confianza y han desplazado a otras figuras que eran la opción B casi que segura, como Johan Venegas, Rándall Leal y otros más. Youstin Salas es el que mejor lo ha hecho, con mucha personalidad”, agregó Solano.

La Selección Nacional tuvo en el duelo eliminatorio ante Jamaica a Juan Pablo Vargas, Jeffrey Valverde, Alonso Martínez y Gerson Torres como abanderados del cambio generacional. (RICARDO MAKYN/AFP)

Si bien, la clasificación a Catar sigue luciendo compleja, al menos se está a solo un punto del puesto de repechaje que tiene Panamá (17 unidades contra 16) cuando aún restan tres partidos para el cierre de la eliminatoria. Luis Fernando Suárez aguantó todas las críticas por su idea del microciclo, pero su mejor defensa fue plasmar en cancha el resultado de lo trabajado en noviembre y diciembre del 2021, así como en enero del 2022. Justo de ahí sacó a la mayoría de sus armas para los duelos y afinó la estrategia.

Sin dar la talla

Cuando Luis Fernando Suárez llegó a la Selección de Costa Rica no escondió que le faltaba conocer más al medio local y a las principales figuras que venían pujando por un cambio generacional que no daba frutos.

[ Bryan Ruiz, ellos no lo saben ]

En el inicio de la eliminatoria confió en futbolistas con gran proyección, pero que no pudieron con el peso en los combinados menores y aún tampoco en la Mayor, como Jimmy Marín, Rándall Leal, Jurguens Montenegro, Luis Díaz y Allan Cruz.

Sin embargo, con ellos todo sigue igual, su gran talento no se ve reflejado aún en la Tricolor y Suárez decidió no esperar más, sino que se arriesgó, se puso a probar una y otra vez, al punto que a hoy suma 71 futbolistas convocados. Entre tanto ensayo, identificó a los que para él están preparados y no lo defraudan.