“Espero ver una copa donde se vea el crecimiento de los equipos del área, me parece que ya no hay tantas diferencias. Hay una élite que son México y Estados Unidos, Costa Rica está un pasito más atrás y todos los que vienen atrás: Nicaragua, Jamaica... Han crecido mucho. Me parece que veremos partidos más parejos en el que los detalles serán los que marquen la diferencia”, dijo.