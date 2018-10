—Me cae muy mal. Todavía no he podido asimilarla. Jamaica es un equipo que tiene algunas jugadoras importantes, como la número 11, pero realmente se hizo un primer tiempo malo. Ellas nos sorprendieron en el segundo tiempo a los 25 segundos, algo que no puede suceder en un equipo como el nuestro. Por más que intentamos llegar al gol no se dio. También el árbitro nos anula un gol legítimo pero no es excusa, no pudimos meter un gol en todo el partido. Este resultado deja conclusiones para hacer un gran análisis, de si estamos haciendo lo correcto o no para sacar resultados internacionales. Perdimos un gran sueño. Debimos estar entre los últimos cuatro equipos. El sinsabor es grande, estamos agobiados. Es un fracaso.