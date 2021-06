“Es una excelente elección, porque es un hombre de experiencia en selecciones y ya sabe lo que es dirigir en Concacaf. En Honduras no es nada sencillo imponer disciplina y Suárez lo logró. Acá en Costa Rica lo que necesitamos es disciplina, pero no me refiero a regaños o que algún jugador no se entregue en su trabajo, sino de normas claras de comportamiento y de rendimiento. Este entrenador reúne todo esto”, puntualizó Gustavo López, de Tigo.