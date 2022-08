Portera de la Selección Femenina Sub-20 lloró al ver que la afición le aplaudía en lugar de abuchearla

Génesis Pérez, guardameta de la Selección Femenina Sub -20, aún tiene fresco el mal momento que pasó frente Australia; por eso al salir al campo ante España imaginó lo peor.

Génesis afirmó que no esperaba que la afición la apoyara y que en algunas intervenciones le aplaudieran. De nuevo volvió a llorar, pero esta vez las lágrimas fueron de alegría para ella.

“Los nervios me comieron en el primer juego, fue una sensación diferente y los nervios me pasaron factura, pero si no paso eso, no voy a crecer. Agradezco a la afición porque me apoyó, creí que no iban a estar conmigo y se me vinieron las lágrimas cuando me respaldaron”, dijo la jugadora, quien agregó que ha recibido mucho apoyo, incluso de las tres guardametas de la Selección Mayor.

“Yo he sacrificado mucho por estar aquí y mis compañeras y el cuerpo técnico me hablaron, incluso las porteras de la Selección Mayor me enviaron mensajes y me acuerparon; ellas siempre me han transmitido su experiencia”.

Génesis Pérez, arquera de la Selección Femenina Sub-20, se mostró mejor en el arco. Dijo que no esperaba que la afición le aplaudiera después de la mala expereincia contra Australia. (Rafael Pacheco Granados)

El resultado suena duro, si se quiere escandaloso: España doblegó a la Selección Femenina Sub-20, 5 por 0, pero por lo mostrado en la cancha queda la sensación de que Costa Rica mereció mejor suerte.

Las jóvenes terminaron dolidas, pero a la vez aliviadas y muy agradecidas por el enorme respaldo de la afición que no las dejó de apoyar.

“Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, fue un partido con mucha intensidad y entrega de todas las compañeras, si bien es cierto recibimos cinco anotaciones y es difícil la derrota, pero a levantarnos”, dijo Alexandra Pinell, la capitana de la Selección Femenina Sub-20 y quien de nuevo fue una de las más destacadas en el cuadro patrio.

“A nadie le gusta perder, tengo un poco de frustración porque sabíamos que podíamos hacer un buen juego y en ciertas partes controlamos bien, pero ellas tienen mucho toque de balón y sabíamos que iba a ser un encuentro de mucho recorrido de parte nuestra. No nos alcanzó y a pensar en Brasil a ver en qué podemos mejorar y a seguir con todo”, agregó Pinell.

Ticas derraman lágrimas por su deseo de no defraudar ni defraudarse en el Mundial Sub-20

Las ticas salieron con la frente en alto, lucharon, corrieron, se esforzaron. Ahora buscarán un buen cierre contra las brasileñas.

“Es un mundial y los juegos son de mucha intensidad y tuvimos un mes de mucho trabajo en el aspecto físico y así son los partidos; nos tocó correr y jugamos los 93 minutos al ciento por ciento. Debemos agradecer a la afición; ese apoyo refleja lo que es Costa Rica: amor a la camiseta. Y pese a que los resultados no nos respaldan, nosotras damos todo”, dijo Pinell.

Con la capitana coincidió Abigaíl Sancho, otra que corrió y por momentos se lució cuando se fue al frente por la banda derecha.

“Fueron cinco errores puntuales, fallamos al definir, por lapsos tuvimos el balón y llegamos al marco. Agradecerle a la afición que siempre nos apoyó, pese al duro golpe que sufrimos ante Australia, y nos alentaron hasta el último minuto y queremos cerrar de la mejor manera”.

Abigaíl comentó que de los errores se aprende y sin duda estos dos partidos en el Mundial fueron una enorme enseñanza.

“Nadie se quiere equivocar, pero solo queda levantar cabeza. Esto nos deja una gran reflexión que se debe luchar hasta el último minuto y un Mundial en casa abre puertas a muchas niñas. Y claro no podemos compararnos con potencias”.