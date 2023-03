Porteño que vio el Mundial desde la banca está empecinado en ‘ser alguien en la Selección’ y jugar en Europa

Se subió al avión para el Mundial de Qatar 2022 de última hora, fue una de las grandes sorpresas al no haber disputado un partido eliminatorio y venir con Puntarenas FC de la Liga de Ascenso. Claro, el sueño de Anthony Hernández no tuvo el final que él esperaba y vio los tres juegos de la Copa del Mundo desde el banquillo.

Hernández no esconde que fue un afortunado y es que a los 21 años son pocos los que pueden decir que ascendieron a Primera, se ganaron un puesto a la justa mundialista en los fogueos previos (con gol incluido en la victoria 2 a 1 frente a Uzbekistán) y estuvieron en Doha con la Sele. Eso sí, el joven atacante no se conforma y está empecinado en trascender en la Nacional.

Anthony es uno de los cuatro futbolistas que no sumaron minutos en Qatar. Luis Fernando Suárez llevó a 26 figuras y únicamente el porteño, los arqueros Patrick Sequeira y Esteban Alvarado, así como el volante Douglas López no aparecieron ante España, Japón o Alemania. Muchos jugadores a su edad se podrían venir abajo, pero el chuchequero no.

“Claro que me quedó la espinita por no jugar en el Mundial, cualquiera hubiera querido estar en cancha, pero así lo decidió el profesor y a uno solo te toca trabajar y estar listo para el próximo partido. Acá nadie se la pone fácil a nadie, siempre es difícil y desde el portero hasta el delantero luchan y el que esté mejor es a quien el profesor va a poner”, señaló el delantero.

Anthony Hernández solo registra tres partidos con la Selección de Costa Rica y todos fueron fogueos: Nigeria, Uzbekistán y República de Corea. (Jose Cordero)

Luego de lo vivido en el Mundial, este vecino de Chacarita de Puntarenas se puso un objetivo fijo y no quiere que se le vea como que tuvo suerte o que por un buen momento lo llevaron y luego desapareció del radar de la Tricolor.

Al contrario, apunta a emular lo que han hecho seleccionados como Bryan Ruiz, Celso Borges y Joel Campbell, quienes se consolidaron como referentes y dieron un paso adelante. En el primer microciclo tras la Copa del Mundo, Hernández fue el único mundialista convocado y lejos de agrandarse con esto, lo tomó como una responsabilidad adicional.

“Quiero estar en todas las competiciones con la Selección, quiero ser alguien en la Nacional y dejar huella, no ser uno del montón. Es un privilegio estar acá y por eso, cada vez que me llamen voy a dejar lo mejor. Fueron tres días de microciclo, uno trabaja a conciencia, con humildad y espero que el profesor me siga tomando en cuenta”, añadió.

Cambios para llegar a Europa

Anthony confesó que hoy en día es mucho más profesional con el deporte que ama, se cuida con la alimentación, no es de salir por las noches y realiza trabajos extra.

Y es que también tiene una meta o una ambición tremenda por triunfar, por lo mismo apunta a jugar en Europa lo más pronto posible. Si bien, tuvo opciones de salir, ninguna se concretó o se plasmó en una oferta.

“Tengo muchas metas en mi mente y espero cumplirlas. Este año quiero salir al fútbol europeo, es una de las metas más grandes que tengo y espero que se dé, pero solo Dios sabe... Al final, nunca hubo una oferta concreta, porque me llamaron y todo, pero no quería distracciones. Vino uno de Bélgica, otro de Rusia y de Armenia, fueron varios, pero solo fueron habladas, no llegó nada concreto. Si se hubiera presentado algo formal, sí me hubiera ido”, finalizó.

Igualmente, esto no le afecta y es que en el Torneo de Clausura 2023 suma cinco goles y fue titular en los nueve partidos de su equipo.