Poco ritmo de legionarios de ‘Sele’ preocupa a Luis Fernando Suárez

Francisco Calvo y Óscar Duarte fueron los centrales titulares de Costa Rica en la primera fecha triple eliminatoria; ahora ambos llegan sin minutos a la segunda jornada. (Rafael Pacheco Granados)

La Selección Nacional en los dos últimos dos procesos eliminatorios, Brasil 2014 y Rusia 2018, tuvo como su base a los costarricenses que militan en el balompié internacional.

No obstante, ahora en el camino a Catar 2022 la historia es muy diferente. El cuadro patrio tiene mayoría de jugadores que están en el fútbol nacional y los internacionales que posee viven una actualidad compleja.

De los 10 legionarios que llamó Luis Fernando Suárez para los juegos eliminatorios contra El Salvador, Honduras y Estados Unidos, solo cinco tienen regularidad afuera, otros se han visto afectados por lesiones y también están los casos que deportivamente no cuentan con el protagonismo deseado.

Suárez llamó a Keylor Navas del París Saint Germain, Óscar Duarte del Levante, Bryan Oviedo del Copenhague, Rónald Matarrita del FC Cincinnati, Francisco Calvo del Chicago Fire, Rándall Leal del Nashville, Juan Pablo Vargas de Millonarios, Luis Díaz del Columbus Crew, Joel Campbell del Monterrey y Jonathan Moya del Anyang de Corea del Sur.

De ellos, los que tienen una participación constante son Juan Pablo Vargas, Moya, Leal, Díaz y Matarrita, futbolistas que han actuado bastante en el último mes, mientras que los demás viven una realidad que por una u otra circunstancia no consiguen los minutos que se desean.

La preocupación por la realidad de la situación llega hasta el cuerpo técnico de Costa Rica. El entrenador, Luis Fernando Suárez, fue enfático en que es consciente que hay un problema.

“Me preocupa ver que hay tan poco ritmo en jugadores que uno considera que son los mejores de Costa Rica. Uno siempre piensa que cuando lleguen al país van a mostrar sus condiciones y por esta razón están afuera y los miraron para llevarlos, porque son los mejores de acá. Sin embargo, lo de hoy y en un momento donde el fútbol es tan parejo, es muy necesario tener ritmo y esto es altamente preocupante para nosotros”, explicó el timonel.

Por ejemplo, para los partidos que se avecinan el panorama es complejo, ya que futbolistas que fueron titulares en la primera fecha, como Francisco Calvo, no juegan desde hace un mes.

Keylor Navas ya comenzó la rotación con Gianluigi Donnarumma, mientras que Bryan Oviedo sigue sin aclarar su futuro y no es tomado en cuenta en el Copenhague de Dinamarca.

“Con Francisco hablé en la mañana, hizo una práctica fuerte este jueves y no sintió nada. Clínicamente está bien y esto es importante. Igual, tengo temor por el ritmo de competencia, porque desde el último partido contra Jamaica no ha participado. Por esto mismo en el llamado tengo una buena cantidad de defensas centrales”, expresó Suárez.

En el ambiente deportivo también hay una valoración sobre la situación y el entrenador César Eduardo Méndez es enfático en que este tipo de circunstancias traen dificultades ante rivales que sí poseen el ritmo de competencia.

“Me sorprende lo que dijo porque si estás claro que están sin ritmo, que te estás jugando un Mundial, pues pareciera que no es muy congruente la lista y ese llamado, porque no sé si en algún momento se escuchó que el que no esté al 100% no tendrá lugar, pero pareciera que ya hubo cambios.

“Me pareció que se habló de rendimiento en su momento y en este momento no están en una plenitud futbolística para enfrentar las eliminatorias. Esto es dar ventaja, pero bueno, el entrenador es el que se la juega y seguramente no encontró una pieza para que lo hiciera mejor”, explicó.

Juan Pablo Vargas suma 2.060 minutos disputados en Colombia, Randall Leal 1.719, Luis Díaz 913, Jonathan Moya 2.060 y Matarrita 1.620.