Pobre desempeño de la ‘Sele’ desató el enojo de Keylor Navas

Keylor Navas evidenció su molestia por desatenciones en la zaga, sobre todo en la segunda parte del partido. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas volvió a ver a sus compañeros y lanzó reclamos cargados de rabia y frustración como pocas veces se le ha visto.

No era para menos; Costa Rica volvía a salvarse del segundo tanto en contra ante Jamaica, el cual habría significado un golpe aún más fuerte del sufrido.

Durante el segundo tiempo la zaga nacional padeció muchísimo y en varias oportunidades el arquero del París Saint Germain llamó la atención.

La suerte acompañó a la Tricolor, como en el minuto 64, cuando un jamaiquino quedó solo para rematar y falló. En otros momentos, Navas solo atinó a seguir el transcurso del balón cuando ya nada podía hacer.

También apareció para tapar balones que llevaban sello de gol, como sucedió en el 86′, momento en que dejó ver su furia más que en cualquier otro lapso del partido, con patada incluida a la portería.

Su cara lo decía todo y no era necesario saber las palabras para entender el enojo por lo que estaba pasando en la cancha.

Al final del juego el resto de sus compañeros también mostraron esa decepción en sus rostros.

Eso sí, minutos después los jugadores se encargaron de lanzar mensajes de tranquilidad y hasta de esperanza para las siguientes jornadas de la eliminatoria.

“Es un golpe duro, pero esto viene empezando, no podemos darnos el chance de seguir perdiendo puntos en casa. Estamos en deuda con la afición. Lo único que queda es seguir adelante, porque esto lo tenemos que sacar entre todos”, mencionó el volante Jefferson Brenes.

El volante aseguró que entienden la molestia de la afición, pero piden su apoyo para lo que falta.

Jimmy Marín compartió ese pensamiento y llamó también a la unión grupal para salir de la incómoda situación.

“Sabemos que la gente está molesta y triste, venir con los que tengan que venir en la siguiente convocatoria e ir a sacar puntos de visita. Fueron tres partidos que intentamos, dimos lo mejor de nosotros, pero no salieron las cosas. No hay que agachar la cabeza porque hicimos un buen trabajo pese a no sacar el resultado”, comentó.

La única forma de salir de este bache es ganando los próximos partidos, ese es el discurso que también quisieron reflejar los seleccionados.

“Nos duelen estos resultados, queríamos nueve puntos o siete. Lo hablamos ahora en el camerino, cada uno debe irse a su casa, analizar en qué puede mejorar, qué puede hacer para sacar mejores resultados para estar en una mejor posición. Ahora solo se puede mirar hacia adelante, alzar la cabeza. Si bajamos la cabeza no sería lo correcto. Falta mucho camino, van a venir mejores resultados si seguimos trabajando”, añadió Bryan Oviedo.