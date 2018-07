"Saliendo de la cárcel no había aprendido, puede sonar un poco cínico, duro o increíble, pero no aprendí después de 10 años. Salí con un grado de violencia mayor del que había entrado y es así... En una cárcel no pudieron reformarme tanto como la Asociación Deportiva de Fútbol para Amputados", comentó Mendoza, quien hoy está a las puertas de jugar el primer mundial de fútbol para amputados en que participa Costa Rica.