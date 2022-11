Patrick Sequeira: ‘Viene una generación nueva que está empujando muy fuerte’

Patrick Sequeira guardaba esperanzas, pero tampoco quería hacerse ilusiones en vano.

El arquero de 23 años que milita en el Club Deportivo Lugo de la Segunda División de España soñaba con ser parte del Mundial de Qatar.

Luis Fernando Suárez lo eligió como uno de los 26 integrantes de la Selección de Costa Rica para la Copa del Mundo y por más que escuchaba al colombiano pronunciar su nombre, no lo podía creer.

Al llegar a Kuwait, el arquero conversó en el aeropuerto con los periodistas Yashin Quesada y Anthony Porras, de Yashin Digital y Radio Columbia, antes de integrarse al grueso de la delegación nacional que también acaba de arribar al país elegido para la concentración de la Tricolor previo al Mundial.

“Yo creo que todavía no lo he terminado de asimilar. Fue una noticia demasiado grande, un sueño por el que he estado trabajando hace mucho tiempo y que se hiciera realidad ahora, a tan corta edad, creo que agradecido”, expresó Patrick Sequeira.

Contó que se enteró de la feliz noticia cuando estaba concentrado con su equipo, en un hotel. El tico estaba desayunando y recibió la llamada del director deportivo, quien le tenía una buena nueva.

“Fue una alegría inmensa”, afirmó el guardameta, quien a pesar de que no juega en su club cree que Luis Fernando Suárez tomó la decisión por algo.

“Él ve cosas, está al 100% y es el trabajo de él, entonces nada, yo nada más trabajo y se van dando las cosas”, expresó.

Además, contó que en su equipo tiene como compañero al arquero Óscar Whalley, que es el titular.

“Está haciendo muy bien las cosas, es uno de los porteros que más tapadas está haciendo en la liga. No es fácil, aparte de llegar uno, llevo cuatro o cinco meses en el club. Él lleva más tiempo y hay un derecho de piso, pero hay que trabajar, hay que seguir trabajando y con calma”.

Patrick Sequeira ya se encuentra en Kuwait con la Selección de Costa Rica. (Facebook Deportivas Columbia)

Mientras que eso pasa en su equipo, a Patrick Sequeira le agrada ver lo que ocurre con la Selección Nacional y lo que ha hecho Suárez, al pensar en más allá de Qatar 2022.

“Yo pienso que sí, tiene también que ver, porque viene una generación nueva que está empujando muy fuerte y la mezcla con la veteranía que hay es justo lo correcto”.

Además, indicó: “La verdad es que yo trabajo siempre como si fuera a jugar y me preparo mentalmente igual, entonces creo que estoy bien. Nada más esperar la oportunidad y estar listo para cualquier situación”.

Sequeira se considera afortunado. En estos meses pasó todo muy rápido, porque llegó su debut con la Selección y ahora está con el equipo patrio que representará al país en el Mundial.

El estreno con la camiseta nacional le llegó hace poco y se dio en la gira de la escuadra tica a Asia. Fue el 23 de setiembre que ingresó en lugar de Joel Campbell, tras la expulsión de Esteban Alvarado en el minuto 83. Mientras se daba el cambio, se esperaba una acción de tiro libre, el cual terminó en gol al minuto 85 por medio de Son Heung-min.

Luis Fernando Suárez lo llamó en junio del 2021 para participar en la Copa Oro, iba a debutar con la Sele en el torneo, pero se lesionó y debió abandonar la concentración.

“Si bien es cierto ya venía hace tiempo haciendo las cosas bien, el año pasado iba a debutar y no pude por la lesión esa, que Dios tiene todo bajo control y sabe lo que hace. Contento por lo que está pasando”.

En esta aventura estará al lado de Keylor Navas y Esteban Alvarado, algo que lo llena de ilusión.

“Son dos porterazos, Keylor es top mundial, es de los mejores del mundo y aprender lo más que se pueda de él y Esteban también, que es un gran portero y tenemos muy buena amistad, entonces aprender lo más que se pueda de ellos”, indicó.

Antes de emprender su viaje a Kuwait, Patrick Sequeira también se refirió a esta gran oportunidad de codearse con dos guardametas referentes de Costa Rica.

“Son dos grandes porteros, Keylor ha hecho una carrera increíble la verdad y Esteban también, entonces aprender de ellos lo más que se pueda y disfrutar. Compitiendo siempre, pero disfrutando siempre. Nosotros vivimos mucho el fútbol ahí y la Selección es todo. Es el equipo del país, entonces la verdad que muy contento y esperamos hacer un gran papel”, señaló el tico en declaraciones difundidas por el Lugo.

Las palabras se quedan cortas para describir todo lo que siente. Él lo resume en que está muy contento con esta gran oportunidad y que se hace realidad un sueño por el que ha luchado desde muy pequeño.

“Es algo que he esperado mucho tiempo, se dio así y la verdad que muy contento y con ganas de acumular muchos partidos con la Selección”.

Sequeira se acaba de integrar a la Tricolor en Kuwait, pero tiene claro a lo que va y por lo que todos lucharán.

“Nosotros lo hemos hablado antes, vamos a ir a hacer un buen papel, no queremos ir solo a participar. La Selección de Costa Rica se sabe por historia, que ante equipos complicados siempre saca pecho y entonces esperamos hacer un gran Mundial”, finalizó Patrick Sequeira.