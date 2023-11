Patrick Pemberton revela cómo le compitió a Keylor Navas y sale en defensa de Kevin Chamorro

Patrick Pemberton tiene dos mundiales en su hoja de vida, además de ser el arquero que más tiempo compitió con Keylor Navas por un puesto. En el mejor momento de Navas, cuando el arquero tico era figura del Real Madrid de las tres Ligas de Campeones de Europa, el exportero de Alajuelense no le arrugó e intentó luchar al más alto nivel.

Hoy luego de la estrepitosa derrota de la Selección de Costa Rica frente a Panamá (6 a 1 en el global) en los cuartos de final de la Liga de Naciones, y en la que mucha parte de la opinión ha señalado a Kevin Chamorro, el hoy arquero titular cuando Navas no está, Pemberton salió en defensa del saprissista y agregó que la portería no escapa del cambio generacional que vive el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.

-¿Cuál es su criterio de lo que sucede con la Selección de Costa Rica?

-Creo que con respecto a lo que pasa en la Selección es algo normal que sucede en todas partes. Siempre se dará una época de recambios, en ocasiones se dará rápido, en otras lento. La época actual es abrupta, se está resintiendo, pero es parte del proceso, una palabra que acá en el país cuesta manejarla y no la queremos entender. Entonces la Selección está en un proceso que hay que tener claro que los resultados no llegarán de la noche en la mañana.

“Creo que Francisco Calvo dijo que Panamá quedó fuera del mundial y dejaron al entrenador, eso es creer en el proceso. Panamá tiene más de tres años con el mismo entrenador y nosotros en esos tres años hemos tenido unos cinco entrenadores, entonces es muy complicado tener un proceso e idea de juego de esa forma. Como dijo Paulo César Wanchope: nosotros tenemos que bajar la cabeza e imitar lo bueno que están haciendo otras selecciones como Panamá”.

-¿Cómo ve el panorama de la portería?

-Es igual... Vamos a ver Keylor que sabemos que él es punto y aparte. Él mantuvo un nivel altísimo toda su carrera deportiva, pero es que también se deben dar cambios generacionales. En determinado momento llegará el portero que se consolide, hay que comenzar a ver el portero para las próximas eliminatorias.

“No quería hablar del tema porque no es mi corte, pero a mí me parece que Kevin (Chamorro) ha hecho las cosas muy bien, no solo por estos dos partidos vamos a botar todo lo que ha hecho. Es un gran portero, con una proyección importante. El problema es que el equipo pierde y siempre es culpa del portero, pero por dos partidos que no le fue como queríamos no vamos a tirar abajo el trabajo que ha tenido Chamorro como portero. Es el portero bicampeón, que ha venido muy bien. Kevin es un excelente portero, pero acá hay una memoria de un corto plazo”.

LEA MÁS: Selección Nacional acabó suplicio contra Panamá con tristeza, decepción y caras largas

-La portería de Costa Rica es complicada porque siempre te relacionarán con Keylor...

-Si es algo lógico. Yo enfrenté dos procesos de mundial, las Copas Oro, las Uncaf y demás. Cuando Keylor no venía y cuando él estaba, uno sabía que iba a competir con el mejor portero de Centroamérica y cuidado si no nos vamos más largo porque es el mejor de Concacaf. Uno sabía que había que prepararse de una manera diferente.

“Para mí fue clave Paul Mayorga, porque él era mi entrenador de porteros en Alajuelense y me insertó un chip de excelencia porque era la única forma de seguirle la pista a Navas, entonces yo vivo super agradecido con Paul.

“Yo a la Selección llegaba con el chip de que no iba a participar, siempre iba a competir de una forma diferente”.

-Para que la gente entienda... ¿Cómo describiría competir con Keylor Navas?

-Primero nosotros sabemos que vamos a competir, pero sabemos el rol. Yo sabía que estaba atrás pero en determinado momento podía ser del once, cuando yo tenía que suplirlo debía hacerlo excelente porque la gente siempre iba a esperar lo que Navas hacía. Gracias a Dios en esos 10 años en Selección estuve en un nivel muy alto y respondí de buena manera. Yo con Keylor aprendí mucho, traté de copiarle todo.

-Ahora que la Selección Nacional jugó con Panamá, la gente recordó el juego eliminatorio hacia Brasil 2014...

-Si en ese partido me fue muy bien. Mi rendimiento fue muy bueno. A pesar de que han pasado muchos años uno se siente agradecido y satisfecho por lo bueno que se hizo, eso es una muestra de cariño muy grande. Valió la pena todo lo que uno hizo. Hay muchos amigos que me pasaron las imágenes, contento y agradecido y eso me deja tranquilo porque no fue en vano lo que se hizo.

LEA MÁS: Los chispazos de la Selección de Costa Rica no pueden cegar a nadie, el nivel es muy bajo

-Después de una época muy estable con usted, con Keylor Navas, Leo Moreira, ¿hay material para repetir esa estabilidad en el arco de la Selección?

-Sé que hay buenos porteros a nivel nacional, sé que para el próximo mundial ya estarán consolidados. Sabemos que en determinando momento Keylor dará un paso al lado, no sabemos cuando porque parece que es interminable, pero sucederá. Él es una persona con mentalidad fuerte, pero cuando dé un paso al lado los que vienen atrás levantarán la mano.

-¿Ve a Kevin Chamorro y Alexander Lezcano entre esos posibles referentes?

-Vamos a ver, acá en Costa Rica siempre hemos tenido excelentes porteros, hemos sido bendecidos en ese aspecto. Tenemos los porteros necesarios, los encargados de buscar están en la Federación, nosotros tenemos que armarnos de paciencia porque hay buenos porteros, pero hay que dejarlos que se consoliden, que tengan rodaje, la verdad es que cuando yo llegué me costó al inicio, pero poco a poco me consolidé.